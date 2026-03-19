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IZVJEŠTAJ OBAVJEŠTAJACA

BiH u godišnjoj procjeni prijetnji koji objavljuje SAD: Rusija potiče separatizam u RS

U poglavlju posvećenom Evropi posebno se obraća pažnja na situaciju u Bosni i Hercegovini

Tulsi Gabard. AP

M. Až.

19.3.2026

Obavještajne agencije Sjedinjenih Američkih Država svake godine objavljuju izvještaj o procjeni prijetnji širom svijeta, a u ovogodišnjem dokumentu se spominje i Bosna i Hercegovina.

Kako je istakla direktorica američkih obavještajnih agencija Tulsi Gabard, riječ je o dokumentu koji procjenjuje prijetnje po SAD, ali i po interese zemlje na globalnom nivou.

U samom izvještaju detaljno se analiziraju prijetnje iz različitih dijelova svijeta, a u poglavlju posvećenom Evropi posebno se obraća pažnja na situaciju u Bosni i Hercegovini.

Prema ovom dokumentu, posebna pažnja posvećena je ulozi Rusije u događanjima u zemljama bivše Jugoslavije.

- Rat Rusije u Ukrajini obnovio je strahove od etničkih sukoba i dodatno produbio političke podjele na Zapadnom Balkanu između Rusije i Zapada. Rusija potiče nestabilnost između Srbije, koju favorizira, i Kosova u vezi sa statusom Kosova kao države, te podržava odvajanje srpskog entiteta Republika Srpska od Bosne i Hercegovine - navodi se u izvještaju.

Izvještaj također ističe i indirektnu ulogu Rusije koja se provodi putem nevladinih organizacija.

- Rusija koristi nevladine organizacije koje sponzorira država kako bi vodila kampanje s ciljem ometanja NATO-a i Evropske unije, naglašavajući narativ o srpskoj žrtvi i promovirajući veze s Rusijom, posebno u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji, koje imaju značajne etničke srpske populacije - stoji u izvještaju američkih obavještajnih agencija.

# SAD
# RS
# RUSIJA
# BIH
# TULSI GABBARD
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