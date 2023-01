"Coca-Cola" kupuje banjalučko preduzeće

Prijava koncentracije je inače stigla sredinom jula ove godine, a prema njoj preduzeće iz Banje Luke bi postalo dio "Coca-Cola HBC" iz Srbije.

U pitanju je partnerska punionica kompanije "Coca-Cola" koja ima licencu za punjenje, distribuciju i prodaju pojedinih proizvoda ovog velikog brenda.

Pored klasičnog i svjetski poznatog napitka proizvode i koka-kola zero, fantu i sprajt, kao i razne druge vrste gaziranih i negaziranih napitaka i vodu.



"Coca-Cola HBC" inače posluje na području koje se prostire od Irske na zapadu do pacifičke obale Rusije na istoku, od Arktičkog kruga na sjeveru do tropskog područja Nigerije na jugu. To je druga najveća punionica "Coca-Cola" proizvoda na svijetu. Snabdijeva pićem više od 580 miliona ljudi kroz 28 zemalja na tri kontinenta.