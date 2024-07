Hoće li simboli Srbije ući u institucije RS?

Grb RS s dvoglavim orlom i četiri ocila zamijenio je amblem RS baziran na srpskoj trobojki 2006., a „Bože pravde“ 2009. je zamijenila nova himna „Moja republika“.

Federacija se druge strane je kao svoja službena obilježja počela koristiti zastavu i grb BiH. Ova rješenja su prihvaćena od građana oba entiteta i na sceni su skoro dvije decenije.

Iracionalna sfera

No, vlasti u RS odavno su ušle u sferu fabričke proizvodnje problema, pa se doslovno iz mjeseca u mjesec smišljaju smicalice i političke akcije koje za cilj imaju dizanje tenzije i pravljenje haosa u BiH, ali uglavnom samo do granice do koje to neće biti krivično utuživo.

Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić najavio je da će se u ovu zakonodavnu instituciju vratiti himna "Bože pravde" i "grb Nemanjića".

Da ne razumijete pogrešno, kao urednici nekih medija u BiH, ovo ne znači da će se „Bože pravde“ i „grb Nemanjića“ ponovo usvojiti kao zvanični simboli BiH. To bi zahtijevalo intervenciju Ustavnog suda, visokog predstavnika i moguće krivično gonjenje, a Dodik je dovoljno zabrinut i zbog postojeće optužnice protiv sebe.

RS će zadržati i dalje svoje zvanične simbole. No, „nestašni momci“ u RS dosjetili su se pozvati „Sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama“ sa Srbijom kako bi u institucije Republike Srpske unijeli zvanična obilježja susjedne države Srbije.

Simboli Srbije

Upravo pozivanjem na ove veze, vlasti u RS se nadaju uvesti simbole druge države u institucije bez da za to moraju nositi sankcije.

Kakve to u konačnici implikacije proizvodi u praksi. Prije svega, to je nastavak Dodikove politike proizvodnje haosa radi proizvodnje haosa i održavanja tenzije u zemlji kroz podrivanje institucija i omalovažavanja RS.

No, postoji tu i drugi, mnogo podmukliji cilj. U skladu sa Vulinovim proklamovanim ciljom o stvaranju „srpskog svetsa“ i nedavno usvojene Deklaracije na svesrpskom saboru gdje se između ostalog kao cilj postavlja „ujedinjavanje svih srpskih zajednica u regiji u koherentnu sferu utjecaja, bez obzira na postojeće političke granice“, unošenje simbola Srbije u institucije RS je korak ka tom cilju – da iako Srbija i RS ostaju dvije odvojeno administrativne jedinice, u zakonskom, političkom i simboličkom smislu se učini sve da one praktično izgledaju kao jedno.

Tihićeva apelacija

Po osnovu apelaciju koju je podnio bivši predsjednik SDA Sulejman Tihić, grb i zastava Federacije, kao i grb i himna „Bože pravde“ Republike Srpske proglašeni su neustavnim 31. marta 2016. zbog kršenja odredbe o konstitutivnosti tri naroda u oba entiteta. Ipak, za zastavu Republike Srpske, trobojku crven-plavo-bijelo, zaključeno je da ne diskriminira Bošnjake i Hrvate, jer se radi o zastavi u kojoj su zastupljene panslavenske boje koje su karakteristične za istoriju slovenskih naroda, među kojima su i konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini.