Nakon 30 godina zapuštenosti: Kreće obnova Kasarne Faletići

Kasarna Faletići je već 30 godina zapuštena, pretvorena u divlju deponiju i potpuno neiskorišten potencijal. Općina Stari Grad Sarajevo je započela konkretne radove na sanaciji infrastrukture unutar kasarne, s jasnim ciljem, stvaranje zone za sport, rekreaciju i boravak u prirodi, uz istovremeni odvoz nagomilanog otpada.

“Drugi su godinama pričali prazne priče i nisu uradili ništa. Mi pravimo konkretne poteze za revitalizaciju Kasarne Faletići. Nećemo obećavati da će sve ići brzo i jednostavno, ali hoćemo odgovorno i uporno raditi da ovaj prostor postane zona sporta, rekreacije i uživanja u prirodi”, istakao je načelnik Irfan Čengić.

Uz podršku Vlade Federacije BiH trenutno se radi na sanaciji postojeće ceste unutar kasarne, gdje će biti uređena šetnica i staza za bicikliste.

Ostale aktivnosti u planu su da se nastave tokom 2026. godine, a načelnik je Općinskom vijeću već predložio odluku o mogućem modelu upravljanja budućom zonom sporta i rekreacije.

“Nećemo graditi objekte niti pokretati bilo kakve aktivnosti koje zahtijevaju građevinske dozvole koje nije moguće dobiti, jer se radi o neperspektivnoj vojnoj državnoj imovini. Nećemo raditi kao oni koji se zaklinju u državnu imovinu, a zatim grade bez građevinskih i upotrebnih dozvola u kasarnama, ugrožavajući sigurnost ljudi zarad političke popularnosti pred izbore. U druge općine se ne miješamo, postoje nadležni koji trebaju voditi brigu o toj imovini”, naglasio je načelnik Čengić, te dodao da se nada skorom rješavanju pitanja državne imovine, kako bi se na nivou države konačno jasno definisao način upravljanja ovom i sličnom imovinom, jer danas ona propada, a prostori ostaju neiskorišteni, na štetu svih građana.