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STARI GRAD

Nakon 30 godina zapuštenosti: Kreće obnova Kasarne Faletići

Uz podršku Vlade Federacije BiH trenutno se radi na sanaciji postojeće ceste unutar kasarne

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
D. H.

16.12.2025

Kasarna Faletići je već 30 godina zapuštena, pretvorena u divlju deponiju i potpuno neiskorišten potencijal. Općina Stari Grad Sarajevo je započela konkretne radove na sanaciji infrastrukture unutar kasarne, s jasnim ciljem, stvaranje zone za sport, rekreaciju i boravak u prirodi, uz istovremeni odvoz nagomilanog otpada.

“Drugi su godinama pričali prazne priče i nisu uradili ništa. Mi pravimo konkretne poteze za revitalizaciju Kasarne Faletići. Nećemo obećavati da će sve ići brzo i jednostavno, ali hoćemo odgovorno i uporno raditi da ovaj prostor postane zona sporta, rekreacije i uživanja u prirodi”, istakao je načelnik Irfan Čengić.

Uz podršku Vlade Federacije BiH trenutno se radi na sanaciji postojeće ceste unutar kasarne, gdje će biti uređena šetnica i staza za bicikliste.

Ostale aktivnosti u planu su da se nastave tokom 2026. godine, a načelnik je Općinskom vijeću već predložio odluku o mogućem modelu upravljanja budućom zonom sporta i rekreacije.

“Nećemo graditi objekte niti pokretati bilo kakve aktivnosti koje zahtijevaju građevinske dozvole koje nije moguće dobiti, jer se radi o neperspektivnoj vojnoj državnoj imovini. Nećemo raditi kao oni koji se zaklinju u državnu imovinu, a zatim grade bez građevinskih i upotrebnih dozvola u kasarnama, ugrožavajući sigurnost ljudi zarad političke popularnosti pred izbore. U druge općine se ne miješamo, postoje nadležni koji trebaju voditi brigu o toj imovini”, naglasio je načelnik Čengić, te dodao da se nada skorom rješavanju pitanja državne imovine, kako bi se na nivou države konačno jasno definisao način upravljanja ovom i sličnom imovinom, jer danas ona propada, a prostori ostaju neiskorišteni, na štetu svih građana.

# IRFAN ČENGIĆ
# FALETIĆI
# STARI GRAD
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