Načelnik Čengić obišao lokaciju izgorjelog Planinarskog doma Bukovik i najavio podršku Općine u obnovi

Načelnik Općine Stari Grad Sarajevo, Irfan Čengić, posjetio je danas lokaciju izgorjelog Planinarskog doma Bukovik, koji je nedavno u potpunosti uništen u požaru.

Načelnik je prisustvovao akciji čišćenja preostalih materijala i ruševina zajedno s članovima i rukovodstvom Planinarskog društva Bukovik, te razgovarao o narednim koracima u procesu obnove.

Općina Stari Grad Sarajevo, čija se većina teritorije nalazi na zelenim površinama i zaštićenim prirodnim područjima, posebno naglašava značaj ove lokacije. Dom Bukovik je jedno od centralnih mjesta okupljanja planinara, rekreativaca, ljubitelja prirode, kao i brojnih turista koji posjećuju sarajevska izletišta. Njegov gubitak predstavlja veliki udarac za planinarsku zajednicu, ali i za sve građane.

Načelnik Čengić je najavio punu podršku Općine obnovi doma:

- Novi Planinarski dom Bukovik gradit će se na mjestu objekta koji je ranije uništen i zapaljen u ratu. Nakon što Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i drugih institucija dostavi stručno mišljenje i budu ispunjeni svi uslovi za izdavanje građevinske dozvole, Općina će podržati proces njegove obnove - istakao je načelnik Čengić.

Sastanku i obilasku su prisustvovali i sekretarka Adela Plakalo i pomoćnik načelnika Adnan Šaćirović, kao i pripadnici Civilne zaštite Općine Stari Grad.

U gašenju požara koji je uništio dom učestvovale su službe Civilne zaštite Stari Grad, posebno DVD Vratnik, koje je zahvaljujući specijalizovanom vozilu uspjelo pristupiti ovom teško dostupnom terenu. Ovaj događaj je još jednom pokazao kolika je važnost ulaganja u opremanje Civilne zaštite, posebno kada je riječ o brdsko–planinskim područjima Starog Grada.

Općina će i dalje pružati podršku PD Bukovik kako bi se što prije obnovilo ovo važno planinarsko i turističko uporište, te kako bi građani ponovo dobili sigurno i uređeno mjesto za boravak u prirodi.