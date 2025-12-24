Od danas produženo vrijeme posjeta pacijentima u KCUS-u

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) od danas primjenjuje produženo vrijeme posjeta pacijentima, koje će se odvijati u terminu od 15:00 do 18:00 sati.

Generalni direktor KCUS-a, prim. doc. dr. Alen Pilav, istakao je da je cilj ove odluke omogućiti pacijentima veću podršku porodice i prijatelja tokom hospitalizacije, uz jasno definisana pravila koja štite interese svih pacijenata i omogućavaju nesmetan rad zdravstvenog osoblja.

- Podrška bliskih osoba ima značajan utjecaj na psihološko stanje pacijenata i njihov oporavak. Upravo zato smo odlučili produžiti vrijeme posjeta, ali na način da taj proces bude organiziran, kontroliran i u najboljem interesu pacijenata. Posjete se odvijaju uz poštivanje privatnosti, sigurnosti i kućnog reda bolnice, kako ne bi došlo do ometanja liječenja, rada odjeljenja i boravka drugih pacijenata - naglasio je dr. Pilav.

U tom kontekstu, iz KCUS-a podsjećaju posjetitelje da je poštivanje pravila posjete od ključne važnosti kako bi se osigurala kvalitetna zdravstvena zaštita i sigurnost svih uključenih.

Najvažnija pravila posjete:

• vrijeme posjeta je od 15:00 do 18:00 sati;

• pacijent ima pravo da odbije posjetu ili sam odredi osobe koje ga mogu posjećivati;

• posjeta je dozvoljena isključivo osobama koje je pacijent naveo prilikom prijema ili tokom hospitalizacije;

• na odjeljenjima standardne njege dozvoljena je posjeta do dvije osobe, uz zadržavanje do 60 minuta;

• na odjeljenjima pojačane njege i intenzivnog liječenja posjete su ograničene i odobravaju se prema procjeni zdravstvenog osoblja;

• posjetioci su obavezni poštivati higijenske mjere, upute zdravstvenog osoblja i kućni red bolnice;

• nije dozvoljeno donošenje hrane, lijekova ili drugih predmeta bez saglasnosti ordinirajućeg ljekara.

KCUS naglašava da se u posebnim i osjetljivim situacijama, poput terminalne faze bolesti ili vanrednih okolnosti, posjete organiziraju individualno, u skladu s potrebama pacijenata i procjenom zdravstvenog tima.

U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije ili drugih vanrednih okolnosti, KCUS zadržava pravo privremene izmjene ili obustave posjeta, o čemu će javnost biti blagovremeno informisana.

Pravila za posjetitelje

Vrijeme posjete

• Redovno vrijeme posjete je od 15:00 do 18:00 sati.

Ko može doći u posjetu

• Posjeta je dozvoljena isključivo osobama koje je pacijent naveo prilikom prijema ili tokom hospitalizacije.

• Pacijent ima pravo da odbije posjetu ili ograniči broj posjetilaca.

Broj posjetilaca i trajanje posjete

• Na odjeljenjima standardne njege dozvoljena je posjeta do dvije osobe, uz zadržavanje do 60 minuta.

• Na odjeljenjima pojačane njege i intenzivnog liječenja posjete su ograničene i odobravaju se prema procjeni zdravstvenog osoblja.

• Na odjeljenjima intenzivne njege posjeta je dozvoljena jednom posjetiocu, u trajanju 10–15 minuta.

Posebne situacije

• Pacijentima u terminalnoj fazi bolesti omogućene su posjete članova uže porodice, bez vremenskog ograničenja.

• Posjeta vjerskih službenika omogućava se na zahtjev pacijenta.

• Vanredne posjete odobravaju se isključivo uz pismeni zahtjev i saglasnost zdravstvenog tima.

Pravila ponašanja tokom posjete

• Nije preporučljivo dovoditi djecu manjeg uzrasta u posjetu.

• Nije dozvoljeno donošenje hrane, lijekova ili drugih predmeta bez saglasnosti ljekara.

• Zabranjeno je dodirivanje medicinske opreme i samostalno provođenje njege pacijenta.

• Medicinska dokumentacija pacijenta ne smije biti prisutna u bolesničkom prostoru.

• Pacijent ne smije napuštati bolnički prostor tokom posjete bez odobrenja ljekara.

Higijena i sigurnost

• Posjetioci su obavezni poštivati higijenske mjere i upute zdravstvenog osoblja.

• Tokom posjete ne smije se ometati rad zdravstvenog osoblja niti boravak drugih pacijenata.

Vanredne okolnosti

• Posjete mogu biti privremeno obustavljene zbog hitnih medicinskih intervencija ili pogoršanja epidemiološke situacije, o čemu će posjetitelji biti blagovremeno informisani.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji. Vaše odgovorno ponašanje doprinosi sigurnosti i oporavku pacijenata, saopćeno je danas iz KCUS-a.