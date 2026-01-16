Otvoren Registracioni ured ovjeritelja IDDEEA-e u Općini Centar Sarajevo

Načelnik Općine Centar Sarajevo Srđan Mandić i direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) BiH Almir Badnjević danas su svečano otvorili Registracioni ured ovjeritelja IDDEEA u toj sarajevskoj općini.

Mandić je izjavio da Općina Centar s ponosom uvodi tu uslugu te zahvalio Badnjeviću na svemu što je dosad uradio na uvođenju digitalizacije i savladavanju prepreka u tom procesu.

Dodao je da je Centar u skladu sa svojom strategijom među prvima pokrenula proces digitalizacije uvođenjem ovjere potpisa u mjesnim zajednicama, elektronskog izdavanja izvoda iz matične knjige, te online prijava za stipendije.

Badnjević je izrazio zadovoljstvo što su u saradnji s Općinom Centar uspostavili sve tehničke uslove da građani od danas mogu aktivirati svoj elektroski potpis na šalteru te institucije.

Naveo je da je Centar među općinama koje nude najveći broj digitalnih usluga te će ubuduće biti moguće da građani elektronski potpišu i podnesu veliki broj formulara koji je već dostupan u elektronskoj formi na internet stranici općine.

Istaknuto je da otvaranjem tog ureda u Općini Centar građanima i privrednim subjektima postaje dostupan brži, sigurniji i jednostavniji pristup kvalificiranim certifikatima za udaljeni e-potpis, čime se unapređuje svakodnevno poslovanje, jača digitalno okruženje i omogućava šira primjena elektronskih usluga u skladu s evropskim standardima.