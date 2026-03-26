Trebevićka žičara privremeno obustavlja rad

Javno preduzeće Sarajevo obavještava da će Trebevićka žičara biti zatvorena za korisnike od 30. marta do 20. aprila 2026. zbog planiranog servisa koturnih baterija, kao dijela redovnog održavanja i tehničkog unapređenja sistema.

Radovi obuhvataju složene i stručne zahvate u skladu s preporukama proizvođača i važećim tehničkim standardima. Cilj je očuvanje sigurnosti putnika, pouzdanosti postrojenja i produženje vijeka trajanja ključnih dijelova žičare.

Tokom servisnih aktivnosti bit će izvršen detaljan pregled, funkcionalno ispitivanje i servis vitalnih komponenti sistema. JP Sarajevo d.o.o. ističe da upravljanje infrastrukturom provodi prema najvišim sigurnosnim i operativnim standardima.

Žičara u ovom periodu neće prevoziti putnike. U slučaju mogućeg produženja radova, javnost će biti pravovremeno obaviještena. Preduzeće zahvaljuje građanima i posjetiocima na razumijevanju i strpljenju.