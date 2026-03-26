Snijeg počeo padati na Bjelašnici

Nakon što je jučer izdat narandžasti meteoalarm zbog obilnih padavina i jakog vjetra, danas je prvi snijeg počeo prekrivati vrhove Bjelašnice. Meteorolozi su ranije upozorili da će kiša prelaziti u snijeg kako temperatura bude padala, a stanovnici i turisti sada mogu uživati u spektakularnom zimskom prizoru i neočekivanom za kraj marta.

Snijeg se polako zadržava na stazama i drveću, dok hladan zrak donosi pravu zimsko-idiličnu atmosferu.

Očekuje se da će padavine i dalje trajati tokom dana, posebno u planinskim krajevima, što dodatno naglašava promjenjivo vrijeme i nevjerovatnu prirodnu scenu koja je neočekivana za ovo doba godine.