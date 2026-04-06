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OVOGODIŠNJI DOBITNIK

Karalić: Šestoaprilska nagrada pripada svima koji su gradili Pomozi.ba

A sve u cilju koristi onih kojima je pomoć najpotrebnija, rekao je Karalić

A. O.

6.4.2026

Ovogodišnji dobitnik Šestoaprilske nagrade, Elvir Karalić, osnivač udruženja Pomozi.ba, izjavio je tokom svečanog prijema da ovo priznanje ne pripada samo njemu, već cijelom timu i svima koji su doprinosili radu organizacije.

- Ova nagrada je za cijeli tim, ali i sve one koji su dali svoj doprinos ovoj organizaciji. Ne samo za cijeli tim, nego za sve nas. Sve one koji su na bilo koji način svih ovih godina uzimali učešće u našim akcijama i projektima, ova nagrada pripada svima njima. Veliki broj ljudi se javio meni lično i organizaciji da izraze tu svoju radost. Kažu da osjećaju tu našu nagradu kao svoju i to je ono što mene najviše i raduje - kazao je.

Naglasio je da Pomozi.ba nije organizacija koja djeluje zbog nagrada ili priznanja, ali da priznanje koje dolazi od vlastitog grada ima posebnu težinu.

- Kada dobijete na rođendan grada najveće priznanje grada, to uistinu puno znači. Sigurno da će nam biti dodatni vjetar u leđa i da će nas dodatno motivisati da u budućnosti radimo još jače i još bolje. A sve u cilju koristi onih kojima je pomoć najpotrebnija - rekao je Karalić.

Govoreći o društvu u Bosni i Hercegovini, istakao je da solidarnost, empatija i spremnost na pomoć ne nedostaju građanima.

- Prema mom mišljenju, tu nam nema konkurencije - kazao je osnivač Pomozi.ba.

Iako sistem u Bosni i Hercegovini često usporava ili otežava procese, Karalić naglašava da je saradnja ključ napretka.

- Uvijek potenciram na tome da, ako želimo doći do pravih rezultata, trebamo imati saradnju, s jedne strane vladinog sektora, s druge strane nevladinog, odnosno raznih udruženja i organizacija. Mislim da je to formula za uspjeh i nadam se da ćemo u budućnosti, kad god bude prilike, zajednički sarađivati, kako bismo pomogli onima koji su u nevolji - zaključio je Karalić.

# ŠESTOAPRILSKA NAGRADA
# ELVIR KARALIĆ
# POMOZI.BA
# SARAJEVO
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