Karalić: Šestoaprilska nagrada pripada svima koji su gradili Pomozi.ba

Ovogodišnji dobitnik Šestoaprilske nagrade, Elvir Karalić, osnivač udruženja Pomozi.ba, izjavio je tokom svečanog prijema da ovo priznanje ne pripada samo njemu, već cijelom timu i svima koji su doprinosili radu organizacije.

- Ova nagrada je za cijeli tim, ali i sve one koji su dali svoj doprinos ovoj organizaciji. Ne samo za cijeli tim, nego za sve nas. Sve one koji su na bilo koji način svih ovih godina uzimali učešće u našim akcijama i projektima, ova nagrada pripada svima njima. Veliki broj ljudi se javio meni lično i organizaciji da izraze tu svoju radost. Kažu da osjećaju tu našu nagradu kao svoju i to je ono što mene najviše i raduje - kazao je.

Naglasio je da Pomozi.ba nije organizacija koja djeluje zbog nagrada ili priznanja, ali da priznanje koje dolazi od vlastitog grada ima posebnu težinu.

- Kada dobijete na rođendan grada najveće priznanje grada, to uistinu puno znači. Sigurno da će nam biti dodatni vjetar u leđa i da će nas dodatno motivisati da u budućnosti radimo još jače i još bolje. A sve u cilju koristi onih kojima je pomoć najpotrebnija - rekao je Karalić.