Pazi glavu: Šetnja Sarajevom postala opasna za prolaznike

„Pazi, fasada otpada“ često je viđeno upozorenje na sarajevskim zgradama koje prolaznici mogu svakodnevno uočiti šetajući glavnim gradom. Većina zgrada u centru Sarajeva izgrađena je za vrijeme Austro-Ugarske i Jugoslavije, posebno u periodu Olimpijade, pa, uzimajući tu činjenicu u obzir, da se zaključiti da je vrijeme učinilo svoje.

Najveće promjene moguće je uočiti na fasadama koje su pretrpjele agresorske granate, zemljotrese i razne druge nepogode.

Nesreća koja se dogodila prethodne sedmice, kada se komad fasade, sa zgrade poznate kao JAT-ov neboder u Ferhadiji, obrušio na stariju ženu, izazvao je burne reakcije javnosti. Srećom, starica nije zadobila povrede opasne po život.

Redovne kontrole

Sarajevski arhitekta Mufid Garibija govorio je o slučaju obrušavanja fasade na ženu, a na početku razgovora za „Dnevni avaz“ kazao je kako firme koje su zadužene za održavanje zgrade trebaju vršiti redovne kontrole kako ne bi dolazilo do ovakvih situacija.

- Mora se voditi računa o zgradama koje su napravljene za vrijeme jugoslavenskih zajednica, a posebno na mjestima gdje je visoka frekvencija stanovništva. Ovo je stvar onih koji su zaduženi za održavanje objekata, morali su vidjeti gdje je pukotina, pa da se sanira. Otežavajuća okolnost je to što ovi objekti pripadaju tzv. urbanom krajoliku - nacionalnoj komisiji pa je dozvolu za tekuće održavanje ovih objekata teže dobiti. Dok se dođe do dozvole, to se sve zapusti - kazao nam je Garibija.

Dodaje kako su i stanari koji žive u ovim objektima dužni prijaviti ukoliko primijete promjenu na zgradama.