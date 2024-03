Ko je Branislava Peruničić, dobitnica Šestoaprilske nagrade: Naučnica svjetskog glasa koja se vratila u svoje Sarajevo

Gradsko vijeće je danas, javnim glasanjem, između dva predložena kandidata za dodjelu pojedinačne Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2024. godini: prof. dr. Branislava Draženović rođ. Peruničić, za značajna ostvarenja i značajne rezultate rada u oblasti nauke i obrazovanja i Zdravko Čolić, za značajna ostvarenja i značajne rezultate rada u oblasti kulture i umjetnosti, odlučilo da je dobitnik pojedinačne Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2024. godini prof. dr. Branislava Draženović rođ. Peruničić.

Ključna postignuća

Branislava Peruničić-Draženović je emeritus profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, na Odsjeku za automatiku i elektroniku. Član je Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine od 1987. godine, a potpredsjednica iste u periodu od 2008. do 2011. godine.

Glavne doprinose je ostvarila u oblastima teorije sistema s promjenljivim strukturama, digitalnoj zaštiti, lokaciji kvara i mjerenju u elektroenergetskim sistemima. Velike doprinose ostvarila je u oblasti sistema s promjenljivim strukturama na temu kliznih režima upravljanja. Unutar te oblasti definisala je pojam ekvivalentnog upravljanja, uslov invarijantnosti na smetnje i promjene parametara i klizne režime na presjeku više kliznih hiperpovršina. Prvi rad o temi kliznih režima na engleskom jeziku objavila je upravo Branislava Peruničić, te je ovo do danas najcitiraniji rad u ovoj oblasti s prostora bivše Jugoslavije. Uslov invarijantnosti na smetnje je nazvan upravo po njoj.

U oblasti teorije grafova definisala je prvi algoritam za postavljanje grafova u projektivnu ravan, a u oblasti digitalne zaštite, lokacije kvara i mjerenja baziranog na uzorcima definisala je 1988. godine metod analize pomoću bilinearnih formi.

Na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu predavala je predmete iz oblasti analize signala, energetike i telekomunikacija.

Za dopisnu članicu Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje tehničkih nauka izabrana je 1987. godine, a za redovnu članicu 2002. godine. Bila je potpredsjednica Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine od 2008. do 2011. godine.

Osnivač je IEEE sekcije za Bosnu i Hercegovinu i predsjednik upravnog odbora Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Rođena u Pančevu

Njen otac Toma Peruničić rođen je u Pljevljima, a majka Katica u Županji. Branislava se rodila u Pančevu i živjela je s porodicom u Beogradu, Negotinu i Kraljevu.

Branislava Peruničić završila je osnovnu školu u Beogradu, srednju školu u Kraljevu, a završila je Elektrotehnički fakultet u Beogradu 1960. godine. Na Moskovskom Energetskom institutu je 1969. godine odbranila titulu kandidata tehničkih nauka. Doktorsku disertaciju je 1971. godine odbranila na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu. Godine 1966., biva izabrana za docenticu, zatim 1972. godine u zvanje vanredne profesorice, a 1976. je izabrana u zvanje redovne profesorice na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu. Uporedo s profesorskom karijerom, bila je naučna saradnica instituta Istraživačko razvojnog centra (IRCA) "Energoinvesta", te saradnica Instituta za računarske i informacione sisteme (IRIS) "Energoinvesta".

Do 1992. godine bila je predsjednica Savjeta za kompjuterizaciju "Energoinvesta", članica Izdavačkog savjeta Svjetlost i delegat Savjeta akademija SFRJ u komisiji za nauku.

U periodu od 1992. do 1998. godine živjela u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je obnašala funkciju gostujuće istraživačice na A&M Univerzitetu u Texasu do kraja 1992. godine, a zatim gostujuće profesorice na Univerzitetu u Illinoisu u Urbani, da bi od 1993. godine do 1998. godine bila na poziciji redovne profesorice Univerziteta Lamar u Texasu. Godine 1998., vratila se u Bosnu i Hercegovinu.

U okviru Sarajevo Innovations Festival dodjeljuje se posebna nagrada "Dr. Branislava Peruničić" za najbolje ocijenjeni rad od učesnika.