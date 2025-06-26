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NOVA NEDAĆA

Opasan otrov u dječijem parku u Sarajevu

Sarajevske vlasti su ranije najavile povećane mjere deratizacije

Otrov u dječijem parku. EKO akcija

D. H.

26.6.2025

Udruženje Eko Akcija uputilo je oštru kritiku nadležnim institucijama zbog nemarnog postupanja u borbi protiv glodara u Sarajevu. Kako navode, u malom parku između ulica Mehmeda Spahe i Dalmatinske, nedaleko od dječijeg igrališta, ostavljen je visokotoksični otrov za glodare bez ikakvog znaka upozorenja.

"Zašto se kockate sa životima djece i kućnih ljubimaca?" – postavljaju pitanje iz Eko Akcije, upozoravajući na ozbiljne posljedice ovakvog propusta. Prema njihovim riječima, ovakva praksa predstavlja ne samo rizik po zdravlje ljudi i životinja, već i ozbiljno narušava povjerenje u sposobnost nadležnih da odgovorno rješavaju problem najezde glodara.

Pojava glodara u Sarajevu posljednjih mjeseci postala je sve izraženija, a s njom i potencijalna prijetnja zarazom leptospiroze – bakterijskog oboljenja koje se širi kontaminacijom vode i hrane putem urina zaraženih glodara. Bolest može izazvati ozbiljne zdravstvene komplikacije, a u rijetkim slučajevima i smrtni ishod.

Sarajevske vlasti su ranije najavile povećane mjere deratizacije, no ovaj slučaj ukazuje na nedostatak organizacije i transparentnosti u njihovoj provedbi.

Građani koji žive u blizini parka izrazili su zabrinutost za sigurnost djece i kućnih ljubimaca. Veterinarske stanice u Sarajevu također bilježe porast broja prijava trovanja kućnih ljubimaca, što dodatno pojačava tenzije među građanima.

# PARK
# OTROV
# EKO AKCIJA
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