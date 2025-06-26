Opasan otrov u dječijem parku u Sarajevu

Udruženje Eko Akcija uputilo je oštru kritiku nadležnim institucijama zbog nemarnog postupanja u borbi protiv glodara u Sarajevu. Kako navode, u malom parku između ulica Mehmeda Spahe i Dalmatinske, nedaleko od dječijeg igrališta, ostavljen je visokotoksični otrov za glodare bez ikakvog znaka upozorenja.

"Zašto se kockate sa životima djece i kućnih ljubimaca?" – postavljaju pitanje iz Eko Akcije, upozoravajući na ozbiljne posljedice ovakvog propusta. Prema njihovim riječima, ovakva praksa predstavlja ne samo rizik po zdravlje ljudi i životinja, već i ozbiljno narušava povjerenje u sposobnost nadležnih da odgovorno rješavaju problem najezde glodara.