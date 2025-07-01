Distribucija vode u većem dijelu Sarajeva danas pod smanjenim pritiskom

Na glavnom distributivnom vodu, koji vodu distribuira sa najvećeg rezervoara Mojmilo prema centralnom dijelu grada i drugim rezervoarima, u ulici Safeta Hadžića, danas će biti izvedeni hitni radovi zbog sanacije kvara.

Zbog složenosti tog zahvata od osam sati ujutro distribucija vode u većem dijelu grada će se vršiti pod smanjenim pritiskom, što može dovesti do toga da pojedini dijelovi grada na višim kotama i spratovima ostanu bez vode.

Naselja u kojima može doći do poremećaja i prekida u vodosnabdijevanju su: Alipašino polje, Alipašin most, Halilovići, Heco pijaca, Nova Otoka, Malta, Čengić Vila I i II, Otoka, Socijalno, Pofalići (Kampus UNSA), Hrasno, Hrasno brdo, Šanac, dio Kovačića i Vraca,Trg Heroja, Švrakino selo, Aneks, Grbavica, Vilsonovo šetalište, Soukbunar, Cicin Han, Boguševac, Bistrik, Skenderija, centralni dio od Baščaršije do Marijin dvora, Buća Potok, Briješće, Vitkovac, Zabrđe, Sokolje, Boljakov potok, Hrid i Alifakovac.

Okončanje radova i potpuna normalizacija u vodosnabdijevanju očekuje se po završetku radova u večernjim satima, saopćeno je iz KJKP „Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo.