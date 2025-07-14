Da li će Sarajevo u srijedu konačno dobiti gradonačelnika?

Za srijedu je ponovo zakazana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća GradaSarajeva i čini se da će glavni grad iz trećeg pokušaja dobiti gradonačelnika.
Prve dvije konstituirajuće sjednice su propale jer nije bilo dogovora, prije svega na relaciji NiP-SDP, o pozicijama.
Sad je izgleda dogovor postignut.
Kako je za Avaz potvrđeno iz pouzdanog izvora, ovo bi trebalo biti buduće rukovodstvo u Sarajevu.
Alen Girt - predsjedavajući GV
Emir Bićo - dopredsjedavajući GV
Svjetlana Šošić - dopredsjedavajuća GV
Gradonačelnik bi trebao biti Samir Avdić (NiP), dok će zamjenici biti Mirela Dževherović (NS) te Predrag Puharić (SDP).