Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PAO DOGOVOR

Da li će Sarajevo u srijedu konačno dobiti gradonačelnika?

Prve dvije konstituirajuće sjednice su propale jer nije bilo dogovora, prije svega na relaciji NiP-SDP

Gradsko vijeće

D. H.

14.7.2025

Za srijedu je ponovo zakazana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća GradaSarajeva i čini se da će glavni grad iz trećeg pokušaja dobiti gradonačelnika.

Prve dvije konstituirajuće sjednice su propale jer nije bilo dogovora, prije svega na relaciji NiP-SDP, o pozicijama.

Sad je izgleda dogovor postignut.

Kako je za Avaz potvrđeno iz pouzdanog izvora, ovo bi trebalo biti buduće rukovodstvo u Sarajevu.

Alen Girt - predsjedavajući GV

Emir Bićo - dopredsjedavajući GV

Svjetlana Šošić - dopredsjedavajuća GV

Gradonačelnik bi trebao biti Samir Avdić (NiP), dok će zamjenici biti Mirela Dževherović (NS) te Predrag Puharić (SDP).

# GRADSKO VIJEĆE
# SARAJEVO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.