Da li će Sarajevo u srijedu konačno dobiti gradonačelnika?

Za srijedu je ponovo zakazana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća GradaSarajeva i čini se da će glavni grad iz trećeg pokušaja dobiti gradonačelnika.

Prve dvije konstituirajuće sjednice su propale jer nije bilo dogovora, prije svega na relaciji NiP-SDP, o pozicijama.

Sad je izgleda dogovor postignut.

Kako je za Avaz potvrđeno iz pouzdanog izvora, ovo bi trebalo biti buduće rukovodstvo u Sarajevu.

Alen Girt - predsjedavajući GV

Emir Bićo - dopredsjedavajući GV

Svjetlana Šošić - dopredsjedavajuća GV

Gradonačelnik bi trebao biti Samir Avdić (NiP), dok će zamjenici biti Mirela Dževherović (NS) te Predrag Puharić (SDP).