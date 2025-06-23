Trojka u raskoraku: SDP i NiP se ne mogu dogovoriti oko gradonačelnika

Sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva bit će nastavljena danas, a čini se kako SDP i NiP ne mogu i dalje postići dogovor oko izbora gradonačelnika.

Podrška Samiru Avdiću (NiP) je upitna, dok SDP BiH insistira da gradonačelnik ostane Predrag Puharić, ukoliko NiP dobije poziciju dopredsjedavajućeg Gradskog vijeća koju traži.

SDP-u je ranije obećano da će dobiti oba dopredsjedavajuća, dok je NiP u međuvremenu počeo smatrati da mu pripada pozicija jednog. U slučaju da se to desi, SDP želi da ima gradonačelnika.

Prema ranijem dogovoru stranaka Trojke, gradonačelnik Sarajeva bi trebao biti Samir Avdić (NiP), a njegovi zamjenici Mirela Džehverović (NS) i aktuelni v.d. gradonačelnika Predrag Puharić (SDP).

Dogovoreno je i da predsjedavajući Gradskog vijeća bude Alen Girt (NS), dok će oba njegova zamjenika biti iz SDP-a.