Ovih pet tipova nereda otkriva kakva ste osoba

Način na koji držite svoj dom nije slučajan on često odražava vaše emocije, navike i način razmišljanja.

Postoji pet najčešćih tipova:

1. Sretni gomilatelj

Živite u blagom haosu, ali se snalazite. Znate gdje su vam stvari, iako prostor ne izgleda savršeno uredno.

2. Emotivni čuvar

Teško se odvajate od predmeta jer vas vežu za uspomene. Često kupujete ili čuvate stvari “za svaki slučaj”.

3. Emotivni zadržavač

Nered je povezan s teškim iskustvima. Stvari vam pružaju osjećaj sigurnosti i utjehe.

4. Preopterećeni organizator

Stalno pokušavate održati red, ali vas obaveze i drugi ukućani stalno vraćaju na početak.

5. Doživotni odgađač

Stalno odlažete pospremanje i imate osjećaj da nikada ne možete stići sve obaveze.

Stručnjaci savjetuju da prvo prepoznate svoj tip, a zatim uvodite male promjene. Upravo ti sitni koraci mogu napraviti veliku razliku i donijeti više reda i u prostoru i u mislima.