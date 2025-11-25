Ne pravite ove greške ako volite orhideje

Iako su mnogima najljepše cvijeće, održavanje orhideja nije niti malo jednostavno.

Orhideje su vrlo osjetljive, a mnogo je i grešaka u tom procesu koje mogu dovesti do slabljenja ili truljenja korijena te naposljetku uvenuća. Donosimo tri koje mogu uništiti vaš cvijet.

Ledena voda

Na više strana sigurno ste mogli čuti savjet kako umjesto klasičnog zalivanja orhideja ili pak tuširanja možete jednostavno na zemlju u teglu staviti nekoliko kockica leda i pustiti ih da se otope. Zbog tog savjeta mnogi misle kako je mogu i klasično zaliti ledenom vodom. Međutim, previše ledene vode može nepovratno oštetiti korijen. Ako je vaša orhideja u vrlo maloj tegli u kojoj nema mnogo zemlje, tj. ledena voda prebrzo i lako može doprijeti do korijena, suzdržite se od zalivanja i koristite klasičnu hladnu vodu.

Previše zalivanja

Istina, ponekad vaš cvijet itekako može dehidrirati zbog nedostatka vode, ali pripazite kako ga ne biste previše zalivali jer će to dovesti do gljivičnih infekcija korijena. Pratite svoje orhideje i prorijedite tempo zalivanja ako primijetite da im više vode ne odgovara, čak i ako vam se zemlja učini previše suhom.