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OMILJENO CVIJEĆE

Ne pravite ove greške ako volite orhideje

Najbolje mjesto za njih je prostorija koja ima puno prirodnog svjetla tokom cijelog dana

Ne pravite ove pogreške ako volite orhideje. Pexels

A. P.

25.11.2025

Iako su mnogima najljepše cvijeće, održavanje orhideja nije niti malo jednostavno.

Orhideje su vrlo osjetljive, a mnogo je i grešaka u tom procesu koje mogu dovesti do slabljenja ili truljenja korijena te naposljetku uvenuća. Donosimo tri koje mogu uništiti vaš cvijet. 

Ledena voda

Na više strana sigurno ste mogli čuti savjet kako umjesto klasičnog zalivanja orhideja ili pak tuširanja možete jednostavno na zemlju u teglu staviti nekoliko kockica leda i pustiti ih da se otope. Zbog tog savjeta mnogi misle kako je mogu i klasično zaliti ledenom vodom. Međutim, previše ledene vode može nepovratno oštetiti korijen. Ako je vaša orhideja u vrlo maloj tegli u kojoj nema mnogo zemlje, tj. ledena voda prebrzo i lako može doprijeti do korijena, suzdržite se od zalivanja i koristite klasičnu hladnu vodu.

Previše zalivanja

 Istina, ponekad vaš cvijet itekako može dehidrirati zbog nedostatka vode, ali pripazite kako ga ne biste previše zalivali jer će to dovesti do gljivičnih infekcija korijena. Pratite svoje orhideje i prorijedite tempo zalivanja ako primijetite da im više vode ne odgovara, čak i ako vam se zemlja učini previše suhom.

Neprimjereno svjetlo

Naša komplicirana orhideja brzo može dehidrirati ako je izložena direktnom suncu, ali i izgubiti cvijet ako je u previše tamnom okruženju. Najbolje mjesto za njih je prostorija koja ima puno prirodnog svjetla tokom cijelog dana, ali nipošto ih nemojte pozicionirati na direktno sunce.

# CVIJEĆE
# GREŠKE
# BILJKE
# DOM
# ORHIDEJA
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