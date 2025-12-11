Koliko često treba da se čisti rerna?

Čišćenje rerne definitivno ne spada u omiljene kućne poslove, a možda je čak i najomraženiji, ali je izuzetno važno da ona ostane čista i da joj posvetimo više pažnje.

Koliko često treba ribati rernu?

Stručnjaci nisu saglasni u vezi s tim koliko je često dovoljno čistiti rernu jer to zavisi od više faktora, poput toga koliko je koristite, kakvu vrstu hrane pečete u rerni, koliko je ona stara, da li vam se hrana prosipa...

Međutim, stručnjaci smatraju da bi u manjem domaćinstvu trebalo ribati rernu na tri do šest mjeseci, a u onom u kom živi više ljudi i sprema se više obroka na jedan do tri mjeseca. Ukoliko se to radi rjeđe, rerna bi mogla da radi slabije, kažu oni.

U svakom slučaju, trudite se da rernu čistite često, čak i ako vam djeluje čisto "na oko". Ponekad se u njoj skrivaju nevidljivi slojevi masnoće, hrskavi ostaci hrane i karamelizovane mrvice, a sve to može da ima imati ozbiljne posljedice, kako po zdravlje, tako i po dugovječnost vašeg šporeta.

1. Prljava rerna može da ugrozi zdravlje

Neredovno čišćenje pećnice može dovesti do razvoja bakterija i buđi, naročito na mjestima gdje hrana iznova i iznova kaplje i zagorijeva.

Kada sljedeći put koristite već prljavu rernu, visoka temperatura može da aktivira mikroorganizme ili oslobodi štetne materije iz zagorjelih ostataka hrane. To dalje može da izazove trovanje hranom ili probavne smetnje, a mirisi iz zagorjele hrane mogu da iritiraju disajne puteve i pogoršaju alergijske reakcije kod već osjetljivih osoba.

2. Neočišćena rerna utiče i na ukus i miris hrane

Obrok pripremljen u prljavoj rerni može da upije mirise iz ranijih jela, kao i masnoće, što mijenja njen prirodan ukus.

Čak i najkvalitetniji sastojci mogu da izgube aromu i mirišu vrlo neprijatno, pa vam jelo propada iako ste sve uradili kako treba.

3. Prljava rerna ugrožava i sigurnost i šporet

Masnoća i zagorjeli ostaci mogu da postanu lako zapaljivi, što povećava rizik od izbijanja požara u kuhinji.

Pored toga, nakupljeni slojevi prljavštine otežavaju pravilno raspoređivanje toplote u rerni, pa će se jelo možda nejednako ispeći, a grijači i ventilatori se brže troše, prenosi Stil.