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Tri koraka do savršeno čistih jastuka

Pranje u veš-mašini može izgledati kao najjednostavnije rješenje, no takav postupak može donijeti štetu

Tri koraka do savršeno čistih jastuka. Unsplash

A. P.

5.1.2026

 Jastuci s vremenom mogu poprimiti žućkastu boju te postati pogodno mjesto za razvoj bakterija. Iako se često raspravlja o tome koliko često ih treba prati, stručnjaci preporučuju čišćenje najmanje dva puta godišnje, a češće ako osoba ima alergije ili kućne ljubimce.

 Pranje u veš-mašini može izgledati kao najjednostavnije rješenje, no takav postupak može oštetiti jastuk, promijeniti njegov oblik i smanjiti udobnost. Zbog toga se sve češće preporučuju alternativne metode čišćenja koje su nježnije, a istovremeno efikasne u uklanjanju nečistoća i neprijatnih mirisa.

Jedna od takvih metoda uključuje korištenje sode bikarbone i bijelog sirćeta – namirnica koje se već nalaze u većini domaćinstava. Nakon skidanja jastučnica, soda bikarbona se ravnomjerno pospe po cijeloj površini jastuka s obje strane, dok se mješavina vode i sirćeta raspršuje pomoću bočice s raspršivačem. Ova kombinacija pomaže neutralizirati mirise i razgraditi mrlje.

Nakon što smjesa odstoji oko pola sata, soda i nečistoće uklanjaju se usisivačem. Ako vremenski uslovi dozvoljavaju, jastuci se mogu iznijeti na sunce da se prirodno osuše, jer sunčeva svjetlost djeluje dezinfekcijski i pomaže ukloniti preostale mirise. Tokom sušenja važno je jastuke povremeno okretati i protresati.

Stručnjaci napominju da nisu svi jastuci isti, pa način čišćenja zavisi od materijala. 

Sintetički jastuci mogu se čistiti svakih nekoliko mjeseci, dok se pernati i jastuci od paperja preporučuju za hemijsko čišćenje jednom godišnje.

 Jastuci od memorijske pjene trebaju se čistiti samo lokalno, a prije bilo kakvog postupka uvijek je važno provjeriti upute proizvođača na etiketi.

# SAN
# ČIŠĆENJE
# DOM
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