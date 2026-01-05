Tri koraka do savršeno čistih jastuka

Jastuci s vremenom mogu poprimiti žućkastu boju te postati pogodno mjesto za razvoj bakterija. Iako se često raspravlja o tome koliko često ih treba prati, stručnjaci preporučuju čišćenje najmanje dva puta godišnje, a češće ako osoba ima alergije ili kućne ljubimce.

Pranje u veš-mašini može izgledati kao najjednostavnije rješenje, no takav postupak može oštetiti jastuk, promijeniti njegov oblik i smanjiti udobnost. Zbog toga se sve češće preporučuju alternativne metode čišćenja koje su nježnije, a istovremeno efikasne u uklanjanju nečistoća i neprijatnih mirisa.

Jedna od takvih metoda uključuje korištenje sode bikarbone i bijelog sirćeta – namirnica koje se već nalaze u većini domaćinstava. Nakon skidanja jastučnica, soda bikarbona se ravnomjerno pospe po cijeloj površini jastuka s obje strane, dok se mješavina vode i sirćeta raspršuje pomoću bočice s raspršivačem. Ova kombinacija pomaže neutralizirati mirise i razgraditi mrlje.