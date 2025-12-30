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JEDNOSTAVAN TRIK

Čišćenje rerne više nije noćna mora

Bez ribanja i jakih hemikalija

Čišćenje rerne više nije noćna mora. Unsplash

A. P.

30.12.2025

Čišćenje rerne često je jedan od najnapornijih kućnih poslova, posebno zbog tvrdokornih naslaga masnoće koje se ne rastvaraju u vodi. Međutim, stručnjaci za čišćenje ističu da postoji jednostavno i efikasno rješenje bez ribanja i jakih hemikalija– kristalna soda.

Zahvaljujući svojoj alkalnoj strukturi, kristalna soda razgrađuje zapeklu masnoću i ostatke hrane.

Dovoljno je rešetke i plehove potopiti u toplu vodu s kristalnom sodom, dok se unutrašnjost hladne rerne premaže rastvorom iste smjese. Nakon sat vremena, masnoća se lako uklanja krpom, bez napora.

Ova metoda omogućava temeljito čišćenje rerne brzo, jednostavno i bez agresivnih sredstava. 

# ČIŠĆENJE
# DOM
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