Tajne profesionalaca: Ovih 6 trikova će vašu kuhinju održavati besprijekornom

Profesionalna čistačica otkriva par trikova kako da vam kuhinja izgleda savršeno u bilo koje doba dana i noći.

Ako stvorite male dnevne navike, održavanje će vam biti mnogo lakše. Ukoliko, pak, ne znate šta biste mogli promijeniti da se tome približite, možete provjeriti šta kažu stručnjaci. Alisija Sokolovski (Alicia Sokolowski), suosnivačica "AspenCleana", tako je podijelila svoje najbolje savjete i trikove za održavanje čiste i organizirane kuhinje tokom cijele godine.

U nastavku izdvajamo nekoliko njenih trikova o tome kako da i vaša kuhinja izgleda kao kuhinja slavnih osoba te ostane uvijek besprijekorno čista.

Prozirne kante za smeće

Iako se na prvu čini nepraktično, Sokolovski savjetuje da koristite prozirne kante za smeće.

- Takve kante vam mogu pomoći da uočite nered prije nego što postane još veći problem. Tako brzo možete uočiti i riješiti tekućinu koja se prolila po kanti, mrvice ili staklenke koje su procurile i sve se zalijepilo - objasnila je.

Uvedite pomoćne kante

Sokolovski ističe da uvedete i pomoćne kante za smeće koje ćete redovno ispražnjavati kako bi smanjili nered.

- Umjesto da trčite po kuhinji da bi nešto bacili u smeće, držite malu kantu na pultu dok pripremate obroke - istaknula je Sokolovski.

Posebna praksa

Sokolovski također vjeruje u praksu 'mikročišćenja'.

Izaberete jednu ladicu i provedete minut čišenja i tako ćete smanjiti količinu nereda koja se nakuplja u vašoj kuhinji.

- To je mala navika s velikim prednostima - rekla je Sokolovski.

Trik s bojama

Krpe od mikrovlakana su odličan izbor što se tiče čišćenja, ali kada određenom zadatku dodijelite određenu boju, čišćenje postaje još bolje.

- Učinkovito je, sprječava širenje klica i čini čišćenje jednostavnijim, jer nema stalnog ispiranja krpa - objasnila je Sokolovski.

Napravite noćni reset

Svake večeri nakon večere postavite štopericu na dvije minute i obrišite radne ploče, operite posuđe i pospremite stvari u ormar.

Pomoć muzike

Nemate motivacije za čišćenje? Pojačajte svoju omiljenu pjesmu ili uključite neki dobar podcast radio.

- To je mentalni trik, ali čini čuda. Čišćenje će postati lakše i ugodnije - zaključila je Sokolovski.