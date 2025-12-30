Ukusna i zdrava večera za svaki dan: Piletina sa povrćem iz rerne

Tražite brz, jednostavan i zdrav recept za večeru koja će zadovoljiti cijelu porodicu? Onda je ovaj recept za piletinu sa povrćem iz rerne pravo rješenje za vas!

Sve što vam treba su svježi sastojci, malo začina i oko 40 minuta vremena, a rezultat je sočna piletina i hrskavo povrće koje osvaja na prvi zalogaj.

Sastojci:

4 pileća bataka ili fileta

2 crvene paprike

2 tikvice

1 crveni luk

3-4 čena bijelog luka

3 kašike maslinovog ulja

So, biber, suvi začin po želji (npr. origano, timijan, ružmarin)

Limunov sok (po želji)

Priprema:

- Zagrijte rernu na 200 stepeni.

- Povrće operite i isjecite na veće komade. Crveni luk i bijeli luk sitno nasjeckajte.

- Piletinu posolite, pobiberite i premažite maslinovim uljem i začinima.

- U velikoj posudi pomiješajte povrće sa malo maslinovog ulja, solju i začinima.

- U tepsiju stavite povrće, na njega poređajte piletinu i sve zajedno pecite oko 35-40 minuta dok piletina ne dobije zlatno-smeđu boju i povrće omekša.

- Pred kraj pečenja pokapajte limunovim sokom za dodatnu svježinu.

Savjet: Poslužite uz kuhani krompir ili rižu, ili jednostavno uživajte u zdravom, niskokaloričnom obroku.

Ovaj recept možete lako prilagoditi sezonskom povrću, a omiljene začine dodajte po svom ukusu. Idealno za zaposlene, ali i za one koji vole zdravo jesti bez previše truda.