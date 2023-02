Evo kako lak za kosu možete koristiti u domaćinstvu

U domaćinstvu postoji mnogo načina za upotrebu laka za kosu za koje niste ni slutili da vam mogu olakšati svakodnevni život.



Provucite konac kroz iglu

Ako je za nešto potrebna posebna vrsta koncentracije, to je sigurno provlačenje konca kroz iglu. Čak i ako to godinama radite, vrlo lako će se dogoditi trenutak frustracije. Mi imamo rješenje koje će vam pomoći da to postane trenutak opuštanja, a potreban vam je samo lak za kosu. Nakon što otkidate komad konca, na vrh naprskajte lak za kosu. Pričekajte nekoliko sekundi i vidjet ćete kako se vrh konca učvrstio, a to će vam olakšati provlačenje kroz iglu.

Održite cvijeće svježim

Dobili ste divan buket i željeli biste da vam duže traje? I u ovom vam može pomoći lak za kosu jer će održati cvijeće svježim i odložiti uvenuće. Naprskajte lak po laticama, stabljici i lišću. Cvijeće će duže zadržati svoj lijepi izgled jer ste ga vi zapravo zaštitili.

Uklonite mrlje od mastila

Jednostavno i lako! Možda niste ni primijetili da ste hemijskom olovkom uprljali majicu, ali ne morate brinuti, fleku možete lako ukloniti. Pošpricajte lak za kosu preko mrlje od mastila, pričekajte oko 30 sekundi i obrišite je vlažnom krpom. Bit će vam potreban lak za kosu na bazi alkohola, a na mješavinama od poliestera će pružiti najbolje rezultate. Ipak, bez obzira vrstu tkanine, ovo bi trebalo pomoći da se barem dio mastila ukloni.

Osušite nokte

Ovo je jedan od onih savjeta koje su vam baka i mama vjerovatno otkrile, a prenosi se generacijama zato što je dobar. Naime, lak za kosu pomoći će da se lak za nokte brže osuši. Nakon što nanesete lak na nokte, s nekoliko centimetara udaljenosti naprskajte lak za kosu na svoje nokte, ali temeljno, da se brže osuši.

Još jedan trik koji je poznat mnogim ženama, a u nezgodnim situacijama je jako koristan. Ako vaše najlonke imaju rupu, možete spriječiti njezino širenje tako što ćete ih naprskati lakom za kosu, naravno na području koje je „kritično“. Vaše će najlonke biti zbog toga ljepljive pa nemojte pretjerati, ali to će vam pomoći da budete u njima bez da vam se one postupno unište.