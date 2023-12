Najefikasniji način za izbjeljivanje požutjele i stare plastike: Samo je namažite ovim i bit će kao nova

Postoji mnogo kućnih lijekova za izbjeljivanje stare plastike koje možete da iskoristite. U ovom članku ćemo vam predstaviti tri trika uz pomoć kojih ćete to riješiti za tren oka.



Ali zapamtite da to radite pažljivo. Naročito kada imate posla s elektronskim uređajima. U takvoj situaciji, apsolutno ih moramo prvo isključiti iz napajanja. Također ih ne povezujemo odmah nakon čišćenja. Čak i ako to uradimo veoma pažljivo, u njima se može nakupiti vlaga, što će dovesti do kratkog spoja. Stoga, takav uređaj prvo treba ostaviti na duže vrijeme da se osuši.

Ako je moguće, najbolje je da ih rastavite tako da plastično kućište i elektronika budu odvojeni jedan od drugog. Zatim možemo sigurno izbijeljeti kućište, dobro ga osušiti i ponovo sastaviti uređaj.

Pasta za zube

Ispostavilo se da nam pasta za zube može biti korisna. Dovoljno je nanijeti pastu na plastiku, ispolirati krpom i isprati vodom.

Zapamtite, međutim, da ova vrsta paste sadrži mikrogranule koje mogu izazvati vidljive ogrebotine. Ako je plastika mat, ogrebotine ne bi trebale biti vidljive. Pogotovo kada se radi o elementu koji ne posmatramo izbliza (npr. ventilaciona rešetka). U slučaju sjajne plastike, ogrebotine mogu već utjecati na njenu estetiku.

Limunov sok za požutjelu plastiku

Dovoljno je iscijediti limun, a zatim vatom pokriti taj predmet.

Ostavite sok nekoliko minuta, a zatim ga istrljajte vlažnom krpom. Naravno, tretman se može ponoviti ako je potrebno. Ovaj metod neće uvijek donijeti zadovoljavajuće rezultate, ali u nekim slučajevima može biti dovoljan i nema potrebe da se koriste neka jača sredstva.

Vodik peroksid

Dame koje se farbaju i posvjetljuju kosu sigurno znaju vodik peroksid. Ako imate ovu vrstu proizvoda u kozmetičkoj torbi, možete ga koristiti za čišćenje požutjele plastike. Dovoljno je nanijeti ga na površinu. Obmotamo predmet aluminijskom folijom i stavimo ga na sunce. Zatim, poslije sat provjerimo tretirani predmet. Samo zapamtite da metalni elementi pod njegovim utjecajem mogu korodirati.