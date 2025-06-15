Najčešće zablude o velikim psima

Veliki psi često izazivaju divljenje, ali i strahopoštovanje zbog svoje veličine, što dovodi do brojnih zabluda o njihovom karakteru i životu.

Najčešći mit jest da su veliki psi agresivni po prirodi, ali istraživanja i iskustva vlasnika pokazuju da su mnoge velike pasmine, poput Newfoundlanda, bernardinca ili njemačke doge, zapravo nježni divovi, čija agresija najčešće proizlazi iz lošeg odgoja ili straha, a ne iz same veličine.

Također, vjerovanje da veliki psi ne mogu živjeti u stanu nije tačno — puno je važnije koliko energije pas ima i koliko mu treba aktivnosti, jer mnogi veliki psi su u domu mirni i opušteni.

Još jedna zabluda je da veliki psi zahtijevaju znatno više tjelovježbe od malih, no to uvelike zavisi od pasmine i temperamenta; neki veliki psi poput mastifa su vrlo mirni, dok su neki mali psi izrazito aktivni.

Mnogi misle da veliki psi nisu pogodni za obitelji s djecom zbog svoje veličine, ali zapravo je temperament psa ključan, a mnoge velike pasmine poznate su po strpljenju i zaštitničkom odnosu prema najmlađima.

Na kraju, velika zabluda je i da veliki psi ne vole maženje — mnogi su vrlo privrženi i uživaju u fizičkom kontaktu sa svojim vlasnicima, neovisno o svojoj impozantnoj veličini. Sve u svemu, sreća i dobrobit velikog psa zavise od pravilnog odgoja, socijalizacije i ljubavi koju mu pružamo.