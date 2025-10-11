Treba li zaista kosu prati dva puta?

Kosa vam se brzo masti, samo dan ili dva nakon pranja?

Ako je tako, vjerovatno kosu perete često, možda i svakodnevno, kako biste riješili taj problem.

Odgovor na vaš problem mogao bi se kriti u jednostavnom triku: Našamponirati, isprati, ponoviti.

Ponavljanje je ključno jer, kako se pokazalo, pranje kose dvaput može biti dobro za nju.

Iako svaki tip kose ima različite potrebe i ova tehnika nije za svakoga, postoje značajne prednosti kod ovakvog pranja kose.

Pravilno čišćenje

Prema frizeru Salu Salcedu, dvostruko šamponiranje može spriječiti brzo mašćenje vaše kose.

- Šamponiranje kose dva puta je korisno jer omogućuje pravilno čišćenje i daje vam duže vrijeme sa čistim vlasištem i izbjegavate problem masne kose. Također vas sprječava da pretjerano perete kosu, što je greška koju čini većina žena - kaže Salcedo.

To je zato što prvo šamponiranje razgrađuje masnoću u kosi, a drugo šamponiranje potpuno i temeljito pere kosu.

Dakle, umjesto da perete kosu svaki dan, operite je dva puta pod tušem kako biste mogli duže izdržati do ponovnog pranja.

Mnogo proizvoda

I ako imate teksturiranu kosu, još uvijek možete imati koristi od ovakvog načina pranja, posebno ako kosu perete samo jednom nedjeljno i koristite mnogo proizvoda za kosu.

Jedno nanošenje šampona trebalo bi biti dovoljno za one sa izrazito suhom kosom ili one kojima se kosa ne masti previše.

Svako je drugačiji, pa ono što je dobro za nekog možda neće koristiti nekom drugom.

Ali, kad sljedeći put budete prali kosu, pokušajte i vidite koliko će vam ovakav način pranja osvježiti kosu, prenosi grand.nova.rs.