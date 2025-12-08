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TVRDOKORNE LINIJE

Bez botoksa: Pet načina da ublažite "pušačke" bore

Koža oko usana je jedna od prvih koja gubi vlagu, pa linije odmah postaju vidljivije

Ove bore ne nestaju čarobnim serumom preko noći. Pixabay

A. O.

8.12.2025

Sitne, vertikalne linije oko usana, poznate i kao smoker‘s lines, umiju da budu tvrdokorne i da licu daju umoran izgled čak i kad se osjećate svježe.

Nastaju zbog višegodišnjeg skupljanja usana, gubitka kolagena i elastina, ali i efekata duhana na kožu. Ali – dobra vijest – nisu neizbježne. Uz malo discipline, prave proizvode i pametne navike, mogu se znatno ublažiti i vratiti usnama mlađi, glatkiji izgled. Ove bore ne nestaju čarobnim serumom preko noći. Riječ je o maloj ritualnoj njezi koja uključuje: dosljednu dnevnu rutinu, pažljiv odabir aktivnih sastojaka i izbjegavanje navika koje opterećuju kožu.

Evo 5 najefikasnijih trikova da smanjite "smoker" bore:

1. Hidratacija sa ciljem

Koža oko usana je jedna od prvih koja gubi vlagu, pa linije odmah postaju vidljivije. Birajte serume i kreme bogate:

Hijaluronskom kiselinom (za vlagu i volumen)

Peptidima (za elastičnost i čvrstinu)

Niacinamidom (za glatku i sjajnu kožu)

2. Retinoidi u večernjoj rutini

Ako postoji super junak protiv sitnih linija, to su retinoidi. Stimulišu obnavljanje ćelija, podstiču kolagen i zatežu kožu. Počnite sa niskom koncentracijom par puta nedjeljno, pa postepeno povećavajte. Rezultat: gušća i čvršća koža, ali bez iritacija.

3. Ne zaboravljajte SPF

UV zračenje razgrađuje kolagen, posebno oko usana. Zato je SPF obavezan svaki dan, bilo zima ili ljeto. Koristite:

Transparentan balzam za usne sa SPF-om

Tanki sloj kreme za lice iznad gornje usne

4. Vježbe i masaža

Mala čarolija poznata kao face yoga može mnogo da pomogne. Nanesite hranljivo ulje ili bogatu kremu, pa masirajte kružnim pokretima. To stimuliše mikrocirkulaciju i opušta mišiće. Djeluje jednostavno, ali redovno – donosi stvarnu razliku.

5. Ograničite "opterećujuće" navike

Ponavljajući pokreti kao što su stiskanje usana ili korištenje slamki pogoršavaju vertikalne linije. Najvažniji korak? Postanite svjesni ovih navika i smanjite ih. A najbolji potez za smanjenje smoker bora? Da, pogodili ste – prestanite sa pušenjem, prenosi Dan.

# LJEPOTA
# BORE
# BOTOKS
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