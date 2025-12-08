Bez botoksa: Pet načina da ublažite "pušačke" bore

Sitne, vertikalne linije oko usana, poznate i kao smoker‘s lines, umiju da budu tvrdokorne i da licu daju umoran izgled čak i kad se osjećate svježe.

Nastaju zbog višegodišnjeg skupljanja usana, gubitka kolagena i elastina, ali i efekata duhana na kožu. Ali – dobra vijest – nisu neizbježne. Uz malo discipline, prave proizvode i pametne navike, mogu se znatno ublažiti i vratiti usnama mlađi, glatkiji izgled. Ove bore ne nestaju čarobnim serumom preko noći. Riječ je o maloj ritualnoj njezi koja uključuje: dosljednu dnevnu rutinu, pažljiv odabir aktivnih sastojaka i izbjegavanje navika koje opterećuju kožu.

Evo 5 najefikasnijih trikova da smanjite "smoker" bore:

1. Hidratacija sa ciljem

Koža oko usana je jedna od prvih koja gubi vlagu, pa linije odmah postaju vidljivije. Birajte serume i kreme bogate:

Hijaluronskom kiselinom (za vlagu i volumen)

Peptidima (za elastičnost i čvrstinu)

Niacinamidom (za glatku i sjajnu kožu)

2. Retinoidi u večernjoj rutini

Ako postoji super junak protiv sitnih linija, to su retinoidi. Stimulišu obnavljanje ćelija, podstiču kolagen i zatežu kožu. Počnite sa niskom koncentracijom par puta nedjeljno, pa postepeno povećavajte. Rezultat: gušća i čvršća koža, ali bez iritacija.

3. Ne zaboravljajte SPF

UV zračenje razgrađuje kolagen, posebno oko usana. Zato je SPF obavezan svaki dan, bilo zima ili ljeto. Koristite:

Transparentan balzam za usne sa SPF-om

Tanki sloj kreme za lice iznad gornje usne

4. Vježbe i masaža

Mala čarolija poznata kao face yoga može mnogo da pomogne. Nanesite hranljivo ulje ili bogatu kremu, pa masirajte kružnim pokretima. To stimuliše mikrocirkulaciju i opušta mišiće. Djeluje jednostavno, ali redovno – donosi stvarnu razliku.

5. Ograničite "opterećujuće" navike

Ponavljajući pokreti kao što su stiskanje usana ili korištenje slamki pogoršavaju vertikalne linije. Najvažniji korak? Postanite svjesni ovih navika i smanjite ih. A najbolji potez za smanjenje smoker bora? Da, pogodili ste – prestanite sa pušenjem, prenosi Dan.