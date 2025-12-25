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NOVOGODIŠNJI SJAJ

Srebrene manikure: Savršene za praznike

Diskretne, ali primjetne, jednostavne, ali efektne

Srebrena manikura. 24sata.hr

I. P.

25.12.2025

Novogodišnji praznici uvijek donose posebnu dozu sjaja i glamura, ne samo u odjeći i make-upu već i u beauty detaljima kojima volimo zaokružiti cijeli izgled.

Upravo tada sitnice dolaze u prvi plan, a manikura postaje važan dio ukupnog dojma: diskretna, ali primjetna, jednostavna, ali efektna.

Reflektiraju svjetlost

U potrazi za nijansom koja istovremeno izgleda svečano i nosivo, mnogi se okreću bojama koje reflektiraju svjetlost i lako se uklapaju u različite stilove. Upravo tu dolazi do izražaja srebrena manikura. 

Elegantna, moderna i nenametljivo glamurozna, savršeno se uklapa u zimsku atmosferu i podsjeća na snijeg, led i praznične dekoracije. Može biti suptilna i minimalistička, ali i izrazito efektna kroz chrome završnicu ili sitne šljokice, što je čini jednim od najsvestranijih izbora u ovo doba godine.

Jedan od najpopularnijih prazničnih izbora

Osim toga, srebreni nokti lako se kombiniraju s različitim outfitima i make-up izdanjima, od klasičnih zimskih kombinacija do svečanijih prazničnih odabira.

Upravo zbog te kombinacije elegancije, prilagodljivosti i prazničnog sjaja, srebrene manikure iz godine u godinu ostaju jedan od najpopularnijih prazničnih izbora.

# NOKTI
# MANIKURA
# LJEPOTA
# LIFESTYLE
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