Savjeti žene koja je oblačila zvijezde serija "Seks i grad" i "Emili u Parizu"

Boje su meni jako važne. Boje su dio našeg postojanja, a ljudi se okruže neutralnim tonovima u svojim bež kućama. Meni je to neprirodno. Ne razumijem ljubav prema neutralnim bojama. Ne znam je li to strah u ljudima ili nešto drugo, ali za mene su boje nešto organsko i nije prirodno odbijati boje.

Dobro se zagledajte u svoj ormar iz nove perspektive. Spajajte stvari koje prije niste kombinirali i iznenadit ćete se. Odaberite one cipele za koje ste mislili da su previše svečane za vaše hlače i odjednom će vam to izgledati baš dobro. Kombinujte običnu majicu kratkih rukava s raskošnom ogrlicom. Spajajte one komade za koje se smatra da ne idu jedno s drugim.

6. Izbjegavajte vjernost jednom brendu

Zašto biste nosili samo jedan brend? Niste robot. Miješanje mode je normalno, nošenje istog dizajnera od glave do pete nije. Eventualno bih nosila jednog dizajnera na posao kao dio poslovne uniforme, ali to je to. Privatno nositi jednog te istog dizajnera? Nikad nisam shvaćala kako je to počelo i kako to može biti zabavno.