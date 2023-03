Jedan vitamin je čudotvoran za izgled dlake

Poznati triholog Helen Rivi podijelila je savjete koje smatra neophodnim za bolji rast kose, a posebno je istakla vitamin C.

Inače, triholog je ljekar koji se specijalizirao za dijagnostiku i liječenje stanja kose i tjemena.

- Vitamin C je važan za sve u tijelu, ali jedna stvar koja je značajna za kosu je da vitamin C pomaže tijelu da apsorbuje gvožđe - objasnila je triholog.

Hranjivi sastojci

Željezo je jedan od najvažnijih hranljivih sastojaka na koji se treba fokusirati kada je u pitanju rast kose.

- Mnogi ljudi imaju nedostatak željeza, tako da je važno obratiti pažnju na ovaj mineral kada je riječ o rastu kose – kazala je ona.

Proizvodnja kolagena

Također, vitamin C pomaže u proizvodnji kolagena u vašoj koži. Naš organizam proizvodi prokolagen kombinujući 2 amino kiseline – glicin i prolin. Za ovaj proces potreban je vitamin C. Vitamin C promoviše zdravlje kose, smanjuje gubitak kose i poboljšava rast kose. Nedostatak vitamina C također može dovesti do suhe kose i ispucalih vrhova.

Dakle, vitamin C pruža sveobuhvatnu podršku i koži i kosi, ali morate biti sigurni da unosite dovoljno, jer vaše tijelo ne proizvodi samo vitamin C. Kako biste bili sigurni da u vaše tijelo unosite putem ishrane dovoljno vitamina C, konzumirajte sljedeće namirnice: citursi (pomorandže, kivi, limun, grejpfrut, paprika, jagode, paradajz, kupusasto povrće (brokole, prokelj, kupus, karfiol), crne ribizle, krompir…

Zdravlje i rast

Vitamin C je važan za zdravlje i rast kose, a ukoliko analize krvi ukažu na manjak vitamina C, u konsultaciji sa ljekarom možete uzimati i odgovarajuće suplemente vitamina C.