Pomoću čaše vode otkrijte koliko vam je kosa kvalitetna

Vrhovi kose znaju ispucati te su prvi na ''tapeti'' kad odemo kod frizera. No, prije nego što stručnjak otkrije provjeriti kvalitet kose možete i sami.



Vrlo je jednostavno - stavite vrhove u čašu vode.

Mogu se desiti dvije stvari. Ili će kosa plutati, u tom slučaju je zdrava i nema mjesta za zabrinutost, ili će potonuti i u tom slučaju treba nešto poduzeti, piše 24sata.hr.

Ako potone, to znači da je porozna i treba kratiti vrhove. No, ako je kosa u tom stanju, to se vidi obično i bez sličnih trikova, ona djeluje paperjasto i vrlo je neukrotiva.

Kad su vrhovi loše, nema drugog spasa nego šišanje. Možemo ih zamaskirati raznim uljima i serumima, no treba ih kratiti, kako bi čitava kosa bila lijepa i zdrava. U protivnom - las će se nastaviti listati.

Za kvalitet kose bitna je konzumacija vode. Osim toga, ključna je i kućna njega kose, u čemu nam pomažu maske.