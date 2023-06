Koji tip frizure najbolje štiti glavu od sunca i vrućine

Naučnici su se dugo pitali zašto je ljudsko tjeme prekriveno kosom iako smo po ostalim dijelovima tijela manje dlakavi.

Nova studija objavljena ovog mjeseca u časopisu "Proceedings of the National Academy of Sciences" sugerira da su dlake na našim glavama možda evoluirale kako bi spriječile pregrijavanje mozgova naših predaka jer, čini se, kovrdže najbolje štite od topline.

Zaštita glave od topline mogla je biti ključna za rane pretke hominida koji su živjeli u Africi pod ekvatorijalnim suncem.

- Mozak je velik i vrlo osjetljiv na toplinu - kaže postdoktorandica biološke antropologije na Univerzitetu Pennsylvania State i glavna autorica studije Tina Lasisi (Tina Lasisi) za National Geographic, piše Index.

Tri vrste perike

Kako bi bolje razumjeli kako kosa utječe na temperaturu glave, Lasisi i njene kolege stavili su tri različite perike na istraživačku lutku, nazvanu “termalna lutka”. Istražili su i što se dogodi ako lutka uopće nema periku.