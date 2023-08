Influenserica zbog dekoltea izbačena iz tržnog centra: „Nisam kriva što imam velike grudi“

Lima je rekla da je “ponižena” nakon što su je navodno izbacili iz tržnog centra jer je nosila “neprikladnu” odjeću i tvrdi da se to dogodilo upravo zato što ima velike grudi.

Nisam snimila nikakve izloge niti bilo šta što krši zakon. Niti sam zaslužila da me ponižavaju pred svima. Tada je jako visok čovjek došao do mene i vikao, htio je da mi oduzme telefon, pozvao je još dva člana obezbjeđenja. Svi su me gledali i činilo se kao da sam opljačkala radnju ili počinila nekakav zločin – ispričala je za „Mirror“, prenosi Cdm.me.

Ljudi su joj u komentarima pisali da je klasična “instagramuša”, kojoj je cijeli profil u fotografijama ogromnih grudi i da svoje atribute namjerno ističe zarad pažnje.