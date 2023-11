Zlatokosa djevojka: "Jedan muškarac mi je nudio 300.000 eura da se ošišam i pošaljem mu svoju kosu"

- Kada sam tek otvorila Instagram nalog, svakodnevno sam dobivala bračne ponude. Vremenom je to postalo nešto na šta sam se navikla, ali sam se uvijek trudila da nikome ne povrijedim osjećanja.

Džasmin Larsen (Jasmin) je jedna od žena koje imaju najdužu kosu, barem u Velikoj Britaniji. Na Instagramu je prati više od 100.000 ljudi, a njena kosa koja doseže do preko koljena i vitak stas su glavni razlozi za njenu popularnost na društvenim mrežama. Džasmin ulaže dosta napora da njena riđa kosa bude njegovana, zdrava i gusta.

Imala sam i neke bizarne ponude. Recimo, jedan muškarac mi je ponudio skoro 300.000 eura da se ošišam i pošaljem mu svoju kosu. Naravno da sam to odbila. Jedini razlog zbog se povremeno šišam je da doniram svoju kosu kako bi se od nje pravili umeci za djevojke i žene koje su zbog bolesti ostale bez kose - objasnila je Larsen, a piše San.

Uvijek moram da pazim da mi kosa ne ostane zaglavljena u prolazima, vratima i slično, to bi zaista moglo da bude fatalno. Također, često biram frizure u kojima mogu da pokupim toliku kosu, jer ne mogu jednostavno samo da vežem rep. Kad kuće je najčešće držim spletenu u pletenicu jer mi je tako najlakše - objašnjava Džasmin.

- Dešava se da dobijem i poneki šaljiv komentar, a ljudi me često pitaju da li me kosa grije noću ili tokom zime. Da, to mogu da potvrdim. U zimskim mjesecima je prava sreća ukoliko imate dugu kosu koja vam prekriva vrat. Moja je toliko duga da zimi umijem da je obavijem više puta oko vrata umjesto šala. Logično je da, gdje god uđem i razvežem kosu, odmah sam atrakcija, ali već sam navikla da živim sa tim - zaključuje ova moderna Zlatokosa.