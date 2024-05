U ovu torbu su svi gledali na crvenom tepihu Kanskog festivala: "Hrabra je ova glumica"

Kani Kusruti, zvijezda filma "All We Imagine as Light", privukla je pažnju neobičnom torbom na crvenom tepihu Kanskog filmskog festivala.



Kani Kusruti koja glumi Prabu u filmu privukla je pažnju na društvenim mrežama kada je prošetala crvenim tepihom noseći torbicu u obliku lubenice, koja je međunarodni simbol solidarnosti s Palestincima.

Glumica je ponijela klasičnu bijelu haljinu midi dužine, ali "lubenica" torba je ovaj stajling podigla na neki potpuno drugi nivo, a društvene mreže su se usijale od komentara.

Korisnicima na društvenim mrežama nije promakao ovaj simboličan potez glumice, piše Informer.rs.

- Ovo je prvi indijski film koji se takmičio u Kanu u posljednje tri godine, dobio je velike ovacije, a glumica Kani Kusruti odlučila je da iskoristi trenutak da kroz simboličan potez pokaže solidarnost s Palestinom - napisao je jedan korisnik.

- Kani Kusruti je hrabra pred svijetom - napisao je drugi korisnik.

"All We Imagine as Light" je prvi indijski film koji se kvalifikovao za takmičarsku sekciju festivala u posljednjih 30 godina i kandidat je za prestižnu Zlatnu palmu.