Čitačica s usana otkrila šta je kraljica Elizabeta rekla princezi Dajani na vjenčanju

Veza Dajane i Čarlsa prije braka zapravo nije ni postojala. Prije vjenčanja susreli su se tek nekoliko puta, a Dajana je budućeg muža oslovljavala sa "sir". Pri objavi zaruka svima je postalo jasno da Čarls nije zaljubljen u svoju buduću suprugu, no to, čini se, nikom nije predstavljalo problem.

Brzo je svima postalo jasno da brak princa i princeze ne funkcionira, iako su dobili dvojicu sinova. No kraljevska porodica pod svaku je cijenu htjela da ne dođe do razvoda. Razvodi u kraljevskoj porodici do tada su bili potpuno neprihvatljiva stvar, a bilo je relativno prihvatljivo da prinčevi imaju ljubavnice koje nikad nisu otišle korak dalje od toga.