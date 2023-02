Zašto se smanjuje seksualna želja u dugim vezama

Seksualna želja i seksualni odnosi u braku s vremenom postaju monotoni i sve rjeđi. Pročitajte zašto je tome tako i kako pobuditi seksualnu želju u dugim vezama i braku te vratiti strasti!



Smanjeni libido

Muško-ženski odnosi, brak, seksualna želja i odnosi, neiscrpne su teme koje uvijek dođu na dnevni red. Svako ima svoju viziju i pogled na to kako bi emotivni i seksualni odnos između dvoje ljudi koji su odlučili provesti život zajedno trebao izgledati.

Novija istraživanja su pokazala da se smanjeni libido jednako javlja i kod muškaraca i kod žena.

Smatralo se kako muškarci uglavnom imaju izraženiji libido i spremniji su na seksualne aktivnosti, dok žene, zagušene obavezama i majčinstvom, s godinama polako gube interes i smanjuje im se seksualna želja.

Razvod braka

To može dovesti do problema u odnosu i u nekim slučajevima čak do razvoda braka.

Seksualna želja podložna je brojnim faktorima. Važno je uskladiti svoje potrebe s potrebama partnera te poslušati savjet stručnjaka koji kažu da je mozak najveća erogena zona.

Američka istraživanja pokazuju da 16 % bračnih parova živi u braku bez seksa, a jedna od četiri ljubavne veze je bez seksualnog odnosa. Postoje brojni razlozi za nedostatak seksa u braku koje oba partnera trebaju definirati. Potrebna je otvorena komunikacija i pokušaj pronaći zajedničko rješenje. Nedostatak seksa može biti posljedica problema s finansijama, nedostatka međusobnog razumijevanja i tolerancije, manjka komunikacije ili problema s djecom.

Obratite se stručnjaku

U takvim situacijama, oba partnera trebaju se potruditi i raditi na svom odnosu. Potrebno je komunicirati i slušati jedno drugo, razvijati međusobno razumijevanje i toleranciju, a u slučaju potrebe, obratiti se stručnjaku za pomoć.

Važno je zapamtiti da seksualni odnos nije samo fizički akt, već i dio međusobnog povezivanja i jačanja odnosa između partnera. Ako oba partnera žele, zajedno se mogu suočiti s problemima i osnažiti svoj odnos.

U nastavku vam donosimo čak deset jednostavnih i odmah primjenjivih trikova za poticanje iskre:

Ostavite sve što radite na doslovno nekoliko minuta i neplanski se upustite u seksualni odnos, bez previše dogovaranja i razmišljanja. Ne kaže se bezveze da je neplanski i brzinski seks s partnerom/partnericom najslađi.

Rutina ubija želju

Probajte ne raditi iste stvari koje uvijek radite prilikom seksa. Oslobodite maštu i napravite nešto što se oduvijek željeli. Rutina ubija želju, odmaknite se od rutine.

Probajte skupa gledati filmove za odrasle. Možda na ovaj način otkrijete nešto novo o partneru/ici ili pak o samome sebi.

Promijenite mjesto seksualnog odnosa. Zaboravite na krevet i sjetite se kako ste se nekada seksali na kuhinjskom podu, stolu, ili pak u autu. Postoji određena doza napetosti na takvim mjestima.

Prepustite se mašti i uživajte u igranju uloga. Možete biti ko god poželite!

Isprobajte nove poze, sigurno ima nešto što još nikad niste isprobali. Ukoliko niste sigurni, internet će vam pomoći u potrazi.