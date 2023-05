Prvi put organizira se Evropsko prvenstvo u seksu: Hrvatica među takmičarima

Natjecanje će trajati dva mjeseca, u Göteborgu, a organizator je Švedski seksualni savez. Šveđani seks doživljavaju kao sportsku disciplinu.



- Kako sam izborila nastup? Prošle godine nastupala sam na sajmu erotike u Ljubljani, gdje sam upoznala moćne ljude iz pornoindustrije. Jedina sam porno-glumica u Hrvatskoj pa sam dobila pozivnicu da predstavljam Lijepu našu - priča za 24sata Zadravec.

Dva mjeseca

Otkrila je u kojim kategorijama se takmiči, koje su propozicije.- Natjecanje će trajati dva mjeseca. Bit će po 10 muškaraca i žena. Bit ćemo smješteni u kući, snimat će nas 0-24 i ljudi će moći pratiti show. Nešto kao ''Big Brother''. Kategorije u kojima ćemo se natjecati su zavođenje, masaža, masaža erogenih zona, predigra, oralni seks, penetracija, izdržljivost, izgled, izvedba poze, kreativnost - kaže pa nastavlja: "Svi natjecatelji natjecat će se u svim kategorijama, svaki dan u jednoj od kategorija. Natjecanje će trajati 45 minuta dnevno. Svaki natjecatelj bira osobu s kojom želi u neku kategoriju taj dan. Dakle, neću imati stalnog partnera, već ću izabrati onoga za kojeg mislim da će biti dobar u određenoj kategoriji".

Sve će bodovati pet sudija. Glasat će i publika, na istoj stranici na kojoj će se prikazivati takmičenje swedishsexfederation.com. Na kraju sedmice oni s najmanje bodova ispadaju.

-Bogat je nagradni fond za prva tri mjesta, ali o točnim iznosima još ne smijem. Najbolji će dobiti i medalje. Kao što sam rekla, Šveđani seks smatraju sportom... Također, pobjednik natjecanja ide direktno na Svjetsko prvenstvo. Termin tog natjecanja odredit će naknadno - pojašnjava Marija.

- Jedina sam profesionalna pornoglumica, jedina snimam filmove za odrasle za velike produkcije. Hrvatska je previše konzervativna po tom pitanju. U drugim je zemljama pornografija posao kao i svaki drugi. Žene u Hrvatskoj ne odlučuju se na taj posao zbog osuda okoline. Ako ulazite u pornoindustriju, morate biti spremni na različite reakcije društva.

Živi na relaciji Čakovec - Minhen i ima velike ambicije.

- Najviše snimam u Češkoj. Ma, u cijeloj Europi! Može se dobro živjeti od pornografije. Po sceni zaradim 500 do 2.500 eura, ovisi o čemu se radi. Treba u to uložiti puno truda. Svi misle da je to lak posao - kaže pa pojašnjava: "Za jednosatni film potrebno je puno vremena. Snimanje takvog filma traje i više od tri sata. Treba prvo proći stroge liječničke kontrole, testove, potom makeup, pripremu za scene - priča Marija, koja je po struci kuharica te je nekoć u Čakovcu imala restoran.

- Ljudi imaju baš raznolike fetiše i zahtjeve. Njima je super što u meni imaju osobu s kojom iskreno mogu pričati o svojim žudnjama. Na ''zezanje'' s hranom ili religijom ne pristajem. Sve mora imati svoje granice.

Planovi za budućnost

Za kraj je otkrila planove za budućnost.

- Od profila na stranici za dijeljenje intimnog sadržaja imam stalan prihod. Imam nekoliko stotina fanova. Od pornofilmova dobijete honorar, a to se brzo potroši. Planiram uskoro otvoriti vlastitu produkciju u Hrvatskoj - zaključila je Zadravec.