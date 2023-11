''Godinama čekam da me momak zaprosi, trebam li šutjeti ili mu postaviti ultimatum''

Jedna je žena na društvenim mrežama ispričala da ju partner s kojim je u vezi već 11 godina nikako ne želi zaprositi, zbog čega mu je postavila ultimatum.



11 godina u vezi

- Sa svojim sam dečkom, koji ima 33 godine, već gotovo 11 godina. Živimo zajedno već oko devet godina i osjećam da smo došli do tačke kada bi bilo razumno vjenčati se - napisala je dodavši i da se ona osjeća spremnom za takav korak već posljednjih pet godina veze, te da je tu osjetljivu temu s njim pokrenula već mnogo puta.

- On bi se uglavnom samo nasmijao i rekao ''da, valjda je vrijeme'', no njegov ton i izrazi lica pokazivali su da ga ne trebam shvatiti ozbiljno i nisam znala osjeća li se on doista tako ili tako samo kaže”.

Prije tri godine ga je, kaže, direktno pitala je li razmišljao o zaručničkom prstenju, na što joj je on odgovorio da mora kupiti novi auto. Također, spomenuo je i da ona nije završila fakultet, pa je najbolje da pričekaju do tada. Odlučila je ostati u vezi s njim i završiti studij, a on je u međuvremenu otplatio svoj automobil pa je, kaže, ponovo osjetila da je pravo vrijeme za temu braka.

Druga opcija

- Mislila sam da će sada novac koji je dolazio za automobil štedjeti za prsten, ali prošlo je nekoliko godina, a on je sav taj novac potrošio na tetovaže i igrače konzole. Što je uredu, novac je bio njegov i može ga trošiti kako želi, no samo kažem da je tim stvarima dao prioritet - napisala je.

- Posljednji put kad sam spomenula vjenčanje rekao je da je ''brak samo nešto za što mladi ljudi misle da trebaju napraviti, kao što su i djeca i kupnja kuće ili stana''. Odgovorila sam da ja želim to nešto; želim se udati, imati svadbu, a zatim dobiti djecu. Mislim da sam jasno iznijela svoj stav, no njemu očito nije stalo do nečega što je meni važno ili tome ne pridaje nikakav značaj, a ja želim da on misli kako je to važan sljedeći korak u našoj vezi, čak i da mu bude važno samo jer je važno meni.

Bez obzira na sve, kaže, ne želi odbaciti njihovu 11-godišnju vezu samo zato što joj nije stavio prsten, no istovremeno ne vidi drugu opciju.

- Također, ne znam bih li mogla pristati na to da se ne udam i da skupa zasnujemo porodicu, a kasnije mu ne zamjeriti zbog toga što nije inzistirao na vjenčanju.

- Bi li bilo glupo postaviti neko vremensko ograničenje koliko sam još spremna čekati? Ili bi bilo gluplje šutjeti o tome - pitala je druge korisnike.

"Ostavi ga. Nije mi jasno zašto si čekala ovoliko. Postavljanje ultimatuma neće ništa promijeniti. Možeš ga prisiliti da se oženi tobom, ali da on to stvarno želi, već bi napravio. Spakiraj se i odi; i potraži nekoga ko želi isto što i ti”, napisala je jedna korisnica.

''Ostavi ga''

“On se očito ne želi oženiti tobom. Nađi nekoga ko želi jer taj tip ne može biti jasniji. A ultimatum je jednostavno očajan. Već ti je rekao da vam ciljevi nisu usklađeni. Zašto ga još uvijek proganjaš? Imaj malo samopoštovanja", grubo je dodala druga, a prenio Mirror.