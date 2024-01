Ostavila momka nakon 7 godina veze, on joj dao poklon za raskid: Ovakvo nešto nije očekivala

Video koji je nazvala "Ti ga ostaviš, a on ti uruči nevjerovatan poklon" pokazuje kako otvara prelijepo zamotan paket, u kojem je knjiga samopomoći, pod nazivom "Zaljubi se u sebe", a unutra je rukom napisana posveta:

- Znam da me više ne voliš, voli sada sebe.

Međutim, komentari su na ovaj gest bili podijeljeni. I dok su jedni bili oduševljeni, drugi su smatrali da momak samo manipuliše.

- „Sedam godina veze? Tako iskren poklon! Bori se da vratiš svoju srodnu dušu, dušo!“, „Jesi li sigurna da ga ne voliš? Plakala bih da je moj bivši to učinio za mene“, „Ne mogu reći da li se radi o manipulaciji ili stvarnoj iskrenosti“, „To je obrnuta psihologija. Ovo je način da je manipuliše, da pomisli da ne voli samu sebe ili ne zna sopstvenu vrijednost, pa evo - on ima moć da joj pomogne da nauči“, „Nemoj da nasjedneš na to. Uvijek učine ono šta tražiš od njih sve vrijeme, ali onda kad je prekasno“ – samo su neki od komentara.

Čini se da na kraju ipak nije nasjela, jer je ubrzo objavila video iz prodavnice, u kojem trpa grickalice u kolica za kupovinu i komentariše:

- Trebalo mi je ovo nakon prekida veze koja je trajala sedam godina.