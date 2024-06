Šta mlađe muškarce privlači kod starijih žena: Jedna osobina im je neodoljiva

Mnogo je više muškaraca koji su u vezi sa starijim ženama nego što ljudi misle. I među poznatim osobama mnogo je takvih, čak i onih čija je razlika u godinama doista velika, kao što su to francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) i njegova supruga Brižit (Brigitte) koja je od njega starija 24 godine. I uprkos raširenim predrasudama i stigmi kojoj su takvi parovi izloženi, njihova veza uspijeva preživjeti, održati se i biti uspješna. Je li to normalno?



60 posto

Bračna i porodična savjetnica i seksualna terapeutkinja Čeriti Danker (Charity) kaže da ne postoji normalno i nenormalno, već može biti samo manje uobičajeno.

- Tačno je da istraživanja pokazuju da ljudi češće preferiraju partnere svoje dobi, kao i da ih, naročito muškarce, tokom života seksualno privlače uglavnom mlađe osobe. No, to ni u kom slučaju ne znači da je nenormalno, "pogrešno" ili loše ako muškarca privlači starija žena. Štaviše, neka su istraživanja pokazala da je čak 60 posto muškaraca u nekom trenutku osjećalo da ih privlače starije žene, a njih čak 90 posto otvoreno je za izlazak s njima - navodi Danker i dodaje da uopće nije čudno što priličan broj muškaraca traži starije žene za partnerice.

Samopouzdanje je seksi

- Starije žene znaju šta žele, vjerovatnije će znati svoje granice, potrebe i želje i biti direktnije u njihovom izražavanju, što može odgovarati mnogim muškarcima koji žele direktniju partnericu i ne vole psihološke igrice. To podrazumijeva i da su emocionalno zrelije od mlađih žena koje su češće nesigurne o tome što žele od veze i ne znaju to izraziti. Osim toga, starije žene imaju više iskustva u dejtanju i spremnije su za direktniju komunikaciju, a to znači manje nagađanja za muškarca - ističe Danker, piše Živim.hr.

Dodaje da je i samopouzdanje, koje dolazi s godinama, važan faktor privlačnosti.

- Sa samopouzdanjem dolazi i osjećaj zadovoljstva sobom, samoprihvatanje i samopoštovanje, a sve to izvana djeluje vrlo privlačno. To samopouzdanje prelijeva se i u spavaću sobu. Starije su žene obično seksualno iskusnije i samopouzdanije u seksu od mlađih, a ta se razlika itekako osjeti. Uz to, muškarce privlače žene koje si dopuštaju da budu seksualno slobodne i otvorene za eksperimentiranje - smatra Danker.

Psihoterapeutkinja i socijalna radnica Pejdž Henri (Paige Henry) navodi još neke aspekte zbog kojih su starije žene privlačne mlađim muškarcima. Primjerice, godine obično sa sobom donose i veću razinu samodostatnosti, emocionalne i finansijske. Ta područja neovisnosti mogu kod mlađih muškaraca ublažiti pritisak da moraju po svaku cijenu osigurati nešto materijalno ili davati stalne potvrde svojih osjećaja kako bi partnerici pružili emocionalnu sigurnost.

- Veće životno iskustvo starijih žena sviđa se muškarcima zato što im omogućuje drukčiju perspektivu, kao i to da sazru u vezi. One mogu pomoći mlađem muškarcu da nauči kako procesirati i izraziti vlastite osjećaje i kako izaći nakraj s raznim životnim situacijama u kojima su se one već prije našle i snašle - kaže Henri i napominje da starije žene mogu biti zanimljive mlađim muškarcima i zbog toga što postoji veća vjerovatnost da ne traže ozbiljnu vezu jer su već ili razvedene ili su prekinule neku dugu vezu pa nisu zainteresirane opet se upuštati u nešto ozbiljno. To objema stranama nudi mogućnost ležerne zabave i izlazaka, bez pritiska ozbiljne veze. Manja je i šansa da se dogodi slučajna trudnoća ili je uopće nema, što također pridonosi opuštenijoj vezi. Naposljetku, nije nevažno ni to što su starije žene fizički zrelije te mogu imati punije i razvijenije tijelo, bujnije grudi i zaobljeniju siluetu, što mlađim muškarcima može biti itekako privlačno.

O kojoj razlici govorimo

Ipak, ne bi bilo fer ne reći da veza sa starijom ženom može imati i svojih izazova, drukčije prirode nego u vršnjačkoj vezi. Mnoge starije žene imaju izgrađene karijere, djecu i finansijske obaveze koje su možda njihov prioritet, pa bi to mogao biti izvor problema i sukoba, ističe Henri. No, možda je najneugodniji aspekt takvih veza suočavanje sa stigmom koja ih prati. Mnogi iz okoline ne odobravaju veliku razliku u godinama u vezi te ih ona može potaknuti da preispituju vaše motive, postavljaju neugodna pitanja, udalje se od vas ili vas kritiziraju zbog toga.

- Iako mnoge žene zbog različitih faktora ne žele ili možda ne mogu imati djecu, kod starijih žena je ipak veća vjerovatnost za to, što može biti problem ako muškarac želi djecu. Starija žena može biti i nezainteresirana za rađanje jer možda već ima djecu - kaže Henri. Dodaje da može postojati i generacijski kulturni jaz među takvim partnerima zbog različitih referenci i ideja o popularnoj kulturi, kao i razlika u nekim društvenim normama kojih se starija žena pridržava, a koje među mlađom generacijom nisu uobičajene.

Teško je općenito govoriti o uspjehu takve veze bez konkretiziranja je li razmak deset, 20 ili 30 godina. Stručnjaci smatraju da je razlika od deset i manje godina zapravo jedva primjetna, a što je veća razlika u godinama, to je osjetnija u raznim aspektima života. U slučaju doista velike razlike u godinama problem može biti vrlo malo zajedničkih iskustava i manje tema o kojima možete razgovarati. S druge strane, i uz veliku razliku u godinama, dijelite li iste interese i uživate u istim aktivnostima te privlačite jedno drugo, ta razlika gubi na važnosti.

- Ako starija žena pruža mlađem muškarcu ono što traži, smatra ga zanimljivim i privlačnim i sve to vrijedi i obrnuto, neka samo uživaju u vezi. Neki muškarci tačno znaju šta ih privlači kod starijih žena i što traže od njih, a nekima se one jednostavno sviđaju i takva veza im pruža mnogo više od veze s mlađim ženama - kaže Danker. Ne trebate nikome objašnjavati svoje razloge niti tražiti izgovore. Dok god ste oboje odrasli, punoljetni i saglasni s takvom vezom, razlozi zašto ste odabrali jedno drugo vjerovatno uopće nisu vrijedni pretjeranog analiziranja.