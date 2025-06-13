Horoskop za vikend

OVAN

Ovaj vikend zvijezde vam savjetuju da usporite i posvetite se sebi. Vrijeme je da napunite baterije, izbjegavate nepotrebne konflikte i radite ono što vas istinski veseli.

BIK

Usporite i uživajte u malim stvarima – dobra hrana, ugodan razgovor, mir u kući. Vikend je idealan za obnavljanje energije i uživanje u poznatom okruženju.

BLIZANCI

Ovaj vikend donosi vam priliku za kraći predah i opuštanje. Ako ste planirali druženje ili izlet, sada je pravi trenutak. Pazite samo da ne budete previše nestrpljivi s bližnjima.

RAK

Ako možete, odvojite trenutak za tišinu i razmislite o onome što vam stvarno treba — bez žurbe, bez pritiska. Intuicija će vam biti jača nego inače, poslušajte je. Mali znakovi oko vas mogu vam otkriti mnogo više nego što mislite.

LAV

Ovaj vikend donosi priliku za opuštanje, ali i za promjene koje već neko vrijeme imate na umu. Budite otvoreni za neplanirane susrete – neko bi vam mogao dati zanimljiv prijedlog.

DJEVICA

Emocije će vam biti izražene, ali ne dopustite da vas preplave. Vikend je dobar za porodična okupljanja i razgovore koji donose jasnoću. Ne bojte se pokazati ranjivost.

VAGA

Bit ćete osjetljiviji nego inače, ali i puni topline. Ovo je savršeno vrijeme da se povežete s bližnjima ili da sredite svoj prostor. Kućna atmosfera i pažnja prema detaljima donijet će vam mir.

ŠKORPIJA

Potrebna vam je tišina i introspekcija. Odmaknite se od gužve i pritisaka. Vikend je dobar za regeneraciju, ali i za kreativne aktivnosti koje vas ispunjavaju iznutra.

STRIJELAC

Odgovornosti će vam i dalje biti na umu, ali pokušajte ih ostaviti po strani barem na jedan dan. Uživajte u malim zadovoljstvima – dobar film, dugi razgovor ili šetnja bez cilja.

JARAC

Ovo je period u kojem ćete cijeniti mir i jednostavnost. Dovoljno ste radili – sada se malo povucite, čitajte, meditirajte, šetajte. Energija vam se puni kad sebi date prostora.

VODOLIJA

Stižu nove ideje i zanimljivi ljudi. Ako dobijete poziv na nešto neobično – prihvatite. Vikend donosi dobru vibru za druženje, ali i za lične uvide. Ne zaboravite bilježiti svoje misli.

RIBE

Emocije su vam snažne, ali ovog vikenda ih znate bolje usmjeriti. Umjetnost, muzika, filmovi ili samo tišina – sve to vas može ispuniti. Pronađite svoj mirni kutak i napunite dušu.