Kristijan Iličić, putopisac: U januaru idem na Antarktik

Ime i prezime: Kristijan Iličić.

Datum i mjesto rođenja: 6. oktobar 1986., Zagreb.

Šta prvo uradite kad se probudite: Zahvalim što živim život pun avantura.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Poduzetništvom.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Trgovina, već sam u srednjoj školi trgovao.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Nož.

Najdraža pjesma: U posljednje vrijeme mi se non-stop vrti „Somewhere Only We Know“ – Keane.

Šta gledate na televiziji: Dokumentarce o prirodi, putovanjima i ljudskim pričama.

Šta Vas nervira: Nepravda i laži.

Najdraži grad: Bangkok.

Najbolji poklon koji ste dobili: Svaki put kad mi neko kaže da sam ga inspirirao da proputuje svijet.

Čega se plašite: Da jednog dana izgubim radoznalost.

S kim najradije pijete kafu: S Andreom, uvijek.

Omiljena društvena mreža: Instagram – tamo se najlakše prenosi emocija putovanja.

Najdraža boja: Zelena.

Ko Vam je uzor: Ljudi koji žive svoj san.

Najdraži pisac: Paulo Koeljo (Coelho) – jednostavne rečenice, velike istine.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Učio bih ljude da putuju više, da upoznaju druge kulture i shvate da smo svi zapravo slični. Manje mržnje, više susreta.

Omiljeni muzičar ili bend: Andrea Boćeli (Bocelli).

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „12 pravila za život“.

Tim za koji navijate: Dinamo.

Omiljena narodna izreka: „Samo onaj ko putuje zna koliko malo zna.“

Koje pitanje najviše mrzite: Nema glupih pitanja.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Džoker (Joker) - podsjetnik da iza svakoga osmijeha postoji priča, a iza svakog čovjeka slojevi koji drugi ne vide.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Posjetio sam sve, ali nisam 7. kontinet – Antarktik. Tamo idem u 1. mjesecu i jako se veselim.