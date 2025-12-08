Kristijan Iličić, putopisac: U januaru idem na Antarktik

Ime i prezime: Kristijan Iličić.
Datum i mjesto rođenja: 6. oktobar 1986., Zagreb.
Šta prvo uradite kad se probudite: Zahvalim što živim život pun avantura.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Poduzetništvom.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Trgovina, već sam u srednjoj školi trgovao.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Nož.
Najdraža pjesma: U posljednje vrijeme mi se non-stop vrti „Somewhere Only We Know“ – Keane.
Šta gledate na televiziji: Dokumentarce o prirodi, putovanjima i ljudskim pričama.
Šta Vas nervira: Nepravda i laži.
Najdraži grad: Bangkok.
Najbolji poklon koji ste dobili: Svaki put kad mi neko kaže da sam ga inspirirao da proputuje svijet.
Čega se plašite: Da jednog dana izgubim radoznalost.
S kim najradije pijete kafu: S Andreom, uvijek.
Omiljena društvena mreža: Instagram – tamo se najlakše prenosi emocija putovanja.
Najdraža boja: Zelena.
Ko Vam je uzor: Ljudi koji žive svoj san.
Najdraži pisac: Paulo Koeljo (Coelho) – jednostavne rečenice, velike istine.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Učio bih ljude da putuju više, da upoznaju druge kulture i shvate da smo svi zapravo slični. Manje mržnje, više susreta.
Omiljeni muzičar ili bend: Andrea Boćeli (Bocelli).
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „12 pravila za život“.
Tim za koji navijate: Dinamo.
Omiljena narodna izreka: „Samo onaj ko putuje zna koliko malo zna.“
Koje pitanje najviše mrzite: Nema glupih pitanja.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Džoker (Joker) - podsjetnik da iza svakoga osmijeha postoji priča, a iza svakog čovjeka slojevi koji drugi ne vide.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Posjetio sam sve, ali nisam 7. kontinet – Antarktik. Tamo idem u 1. mjesecu i jako se veselim.