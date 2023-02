Influenser Mozi za "Avaz": Ćevapi su odlični, ljudi ljubazni, ne znam izgovarati riječi sa "DŽ", "Č", "Ć"...

On je veoma popularan na Instagramu gdje ima više od 95 hiljada pratilaca.

Upitali smo ga zašto i kako je odlučio da postane influenser koji putuje, snima putovanja i uživa u različitim kulturama.

- Sve je počelo o priči o mojim putovanjima zbog moje porodice. Zaista, putovanja su mi se počela sviđati i moja popularnost je počela u Sjevernoj Makedoniji. Tako me ljudi i znaju. Počeo sam da snimam "Tip makedonskih djevojaka" prvi, drugi i treći dio. To je postalo viralno i nakon toga počeo sam se šaliti i snimati. Ponekad je jezik barijera između država – rekao je on.

Mozi je naučio i par riječi bosanskog jezika, za koji kaže da je za njega, jedan od najtežih jezika, jer ne razumije “DŽ”, “Đ” i riječi koje sadrže slova s afrikatima ne može da izgovori pravilno.

Posjeta Mostaru

Danas odlazi posjetiti Mostar gdje će biti do ponedjeljka.

- Da, plan je da vikend provedem u Mostaru – rekao je Mozi.

Istakao je da je u Sarajevu do sada bio samo jednom, prije tri godine, ali tada nije imao priliku da vidi mnogo stvari.

- Može se reći da je ovo prva posjeta zapravo – izjavio je on.

Pitali smo ga šta mu se najviše dopalo u Sarajevu.

- Da budem iskren, ono što volim o BiH je da su ljudi veoma otvoreni, iskreni i prijateljski nastrojeni. Puno je razloga da dođem ponovo u BiH. Obišao sam dosta zemalja. Bio sam i u Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Albaniji, Kosovu, te mnogim drugim zemljama – dodao je Mozi.

Promocija zemalja

Kako je rekao, tokom pandemije koronavirusa prestao je s radom i napustio svoj posao. Ističe da je tada pokrenuo vlastiti biznis.

- Sada sam influenser i promovišem zemlje jer mislim da ima mnogo osoba koje mogu da vide kako je u mnogim zemljama kako na Balkanu tako i šire poput Pariza, Milana, London. To su mjesta gdje ja idem i želim biti broj jedan kao influenser za balkansku regiju – rekao je Mozi.

Najdraži grad

Kaže da mu je jako teško reći koji mu je najdraži grad jer je dosta proputovao.

- Tokom ljeta omiljeni grad mi je Ohrid. Beograd volim, ali i Sarajevo. Svaka država, svaki grad ima svoje posebnosti – rekao je Mozi za portal "Avaza".