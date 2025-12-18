Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RECEPT

Džem od grožđa bez šećera

Sipajte u sterilizovane tegle, dobro zatvorite, okrenite naopako na pet minuta, a zatim vratite u uspravan položaj

Džem od grožđa bez šećera. Facebook

A. O.

18.12.2025

Donosimo vam recept za džem od grožđa.

Sastojci:

1,2 kg crnog grožđa

2 kašike limunovog soka

1 kašičica rendane limunove korice

1 jabuka.

Priprema:

Grožđe operite, odvojite bobice i uklonite koštice. Stavite u lonac i kuhajte oko 10 minuta dok bobice ne popucaju i ne puste sok. Po želji dodajte rendanu jabuku. Usitnite smjesu štapnim mikserom ili propasirajte, pa dodajte limunov sok i koricu. Kuhajte još oko pola sata na srednje jakoj vatri, povremeno miješajući, dok se smjesa ne zgusne. 

Testirajte gustoću tako što ćete staviti kašičicu smjese na tanjirić i povući prstom ili kašikom - ako ostaje trag, džem je gotov. Sipajte u sterilizovane tegle, dobro zatvorite, okrenite naopako na pet minuta, a zatim vratite u uspravan položaj. 

Kada se ohlade, čuvajte u frižideru.

# GROŽĐE
# DŽEM
# RECEPT
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.