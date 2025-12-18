Džem od grožđa bez šećera

Donosimo vam recept za džem od grožđa.
Sastojci:
1,2 kg crnog grožđa
2 kašike limunovog soka
1 kašičica rendane limunove korice
1 jabuka.
Priprema:
Grožđe operite, odvojite bobice i uklonite koštice. Stavite u lonac i kuhajte oko 10 minuta dok bobice ne popucaju i ne puste sok. Po želji dodajte rendanu jabuku. Usitnite smjesu štapnim mikserom ili propasirajte, pa dodajte limunov sok i koricu. Kuhajte još oko pola sata na srednje jakoj vatri, povremeno miješajući, dok se smjesa ne zgusne.
Testirajte gustoću tako što ćete staviti kašičicu smjese na tanjirić i povući prstom ili kašikom - ako ostaje trag, džem je gotov. Sipajte u sterilizovane tegle, dobro zatvorite, okrenite naopako na pet minuta, a zatim vratite u uspravan položaj.
Kada se ohlade, čuvajte u frižideru.