Džem od grožđa bez šećera

Donosimo vam recept za džem od grožđa.

Sastojci:

1,2 kg crnog grožđa

2 kašike limunovog soka

1 kašičica rendane limunove korice

1 jabuka.

Priprema:

Grožđe operite, odvojite bobice i uklonite koštice. Stavite u lonac i kuhajte oko 10 minuta dok bobice ne popucaju i ne puste sok. Po želji dodajte rendanu jabuku. Usitnite smjesu štapnim mikserom ili propasirajte, pa dodajte limunov sok i koricu. Kuhajte još oko pola sata na srednje jakoj vatri, povremeno miješajući, dok se smjesa ne zgusne.

Testirajte gustoću tako što ćete staviti kašičicu smjese na tanjirić i povući prstom ili kašikom - ako ostaje trag, džem je gotov. Sipajte u sterilizovane tegle, dobro zatvorite, okrenite naopako na pet minuta, a zatim vratite u uspravan položaj.

Kada se ohlade, čuvajte u frižideru.