Brzi kolač s keksom

Jede vam se nešto brzo, gotovo u svega 15 minuta? Savršen izbor je brzi kolač od petit keksa i kreme.
Sastojci:
36 komada petit keksa
malo čokoladnog namaza
1 krema za torte s okusom vanilije
200 ml vrhnja za šlag
150 ml hladnog mlijeka
malo zaslađenog kakaa.
Priprema:
Ukupno 12 komada petit keksa premažite sa malo Nutelle i na njih stavite drugih 12 keksića.
Keks umočite u hladno mlijeko i poredajte na pleh, jedan pored drugog.
Kremu za torte s okusom vanilije umutite s 200 ml vrhnja za šlag i postepeno dodajte oko 100-150 ml hladnog mlijeka.
Kremu nanesite preko duplih keksića, a zatim preko kreme stavite još 12 petit keksića koje ste prethodno umočili u mlijeko.
Kolač pospite kakaom i ohladite u frižideru - što kolač duže odstoji, to će biti mekši.