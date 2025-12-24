Brzi kolač s keksom

Jede vam se nešto brzo, gotovo u svega 15 minuta? Savršen izbor je brzi kolač od petit keksa i kreme.

Sastojci:

36 komada petit keksa

malo čokoladnog namaza

1 krema za torte s okusom vanilije

200 ml vrhnja za šlag

150 ml hladnog mlijeka

malo zaslađenog kakaa.

Priprema:

Ukupno 12 komada petit keksa premažite sa malo Nutelle i na njih stavite drugih 12 keksića.

Keks umočite u hladno mlijeko i poredajte na pleh, jedan pored drugog.

Kremu za torte s okusom vanilije umutite s 200 ml vrhnja za šlag i postepeno dodajte oko 100-150 ml hladnog mlijeka.

Kremu nanesite preko duplih keksića, a zatim preko kreme stavite još 12 petit keksića koje ste prethodno umočili u mlijeko.

Kolač pospite kakaom i ohladite u frižideru - što kolač duže odstoji, to će biti mekši.