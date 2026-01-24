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NEODOLJIVO KREMAST KOLAČ

Sultanova sarma sa plazmom

Ako volite brze, kremaste kolače koji uvijek uspiju, paša lokum je recept kojem ćete se stalno vraćati

Sultanova sarma sa plazmom. Screenshot / YouTube

A. O.

24.1.2026

Ako vam treba brz, lagan i neodoljivo kremast kolač koji će oduševiti cijelu porodicu, ovaj recept je pun pogodak. 

Paša lokum, poznat i kao sultanova sarma, jedan je od onih deserata koji se prave lako, a izgledaju i mirišu kao da ste uložili mnogo više vremena. Najljepši dio? Sve je gotovo za petnaestak minuta, a rezultat je prava mala čokoladna čarolija.

Kao podloga mogu se kombinovati mljevena plazma i kokos, ali u ovoj verziji dominira plazma i baš tako se najljepše osjeća u svakom zalogaju. Ako imate strpljenja, ostavite kolač da odstoji u frižideru par sati, ali ni "na brzinu" sječen neće razočarati.

Vrijeme pripreme je 15 minuta.

Sastojci:

Podloga:

oko 150 g mljevene plazme

Fil:

550 ml mlijeka

120 g šećera

1 kašika arome vanile

40 g gustina

70 g glatkog brašna

20 g kakaa

60 g maslaca

50 g čokolade

Gornji sloj:

200 ml slatke pavlake (umutiti u mekši šlag).

Priprema:

U šerpu sipajte 300 ml mlijeka, dodajte šećer, aromu vanile i maslac, pa stavite na srednju vatru da se zagrije.

U posebnoj posudi pomiješajte preostalih 200 ml mlijeka sa gustinom, brašnom i kakaom. Dobro sjedinite da dobijete glatku smjesu bez grudvica.

Kada se mlijeko u šerpi zagrije (ne mora da provri), polako dodajte pripremljenu smjesu uz stalno miješanje. Kuhajte dok se fil ne zgusne i dobije teksturu pudinga.

Sklonite sa vatre, dodajte čokoladu i miješajte dok se potpuno ne istopi i sjedini sa filom.

Mljevenu plazmu ravnomjerno rasporedite po plehu ili većem poslužavniku. Vruć fil odmah prelijte preko podloge i poravnajte. Ostavite da se kratko ohladi na sobnoj temperaturi, zatim prebacite u frižider.

Kada se fil stegne, premažite ga umućenom slatkom pavlakom. Kolač možete sjeći odmah, ali će biti još ljepši ako odstoji bar dva sata u frižideru. Isijecite na trake, pažljivo urolajte i poslužite.

Ako volite brze, kremaste kolače koji uvijek uspiju, paša lokum je recept kojem ćete se stalno vraćati.

# KOLAČ
# PLAZMA
# RECEPT
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