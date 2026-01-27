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IDEALAN OBROK

Viralna salata od mrkve

Recept je jednostavan, lako prilagodljiv i pogodan za sve koji žele zdravo jelo bez dugotrajne pripreme

Salata od mrkve. Nezavisne novine

A. O.

27.1.2026

U moru jednostavnih, ali nutritivno vrijednih recepata, ova salata od mrkve izdvaja se kao brz i osvježavajući izbor za svakodnevni jelovnik. 

Spoj svježeg povrća, blagih kiselina i aromatičnih dodataka rezultira laganim, ali punim ukusom, idealnim kao prilog ili lagani obrok. 

Recept je jednostavan, lako prilagodljiv i pogodan za sve koji žele zdravo jelo bez dugotrajne pripreme.

Sastojci:

5 srednjih mrkvi

2 češnja bijelog luka

2 kašičice maslinovog ulja

kašičica soja sosa

prstohvat soli i bibera

kašičica jabukovog sirćeta

kašičica susama

sok od limuna.

Priprema:

Mrkve operite, ogulite i narežite gulilicom na tanke trake. Najsitnije isjeckajte bijeli luk te sve zajedno začinite limunovim sokom, maslinovim uljem, soja sosom i jabukovim sirćetom. 

Dobro promiješajte i nakon toga pospite susamom, a salatu je najbolje poslužiti odmah dok je još svježa. 

Prijatno!

# RECEPTI
# MRKVA
# OBROK
# SALATA
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