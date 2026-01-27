Viralna salata od mrkve

U moru jednostavnih, ali nutritivno vrijednih recepata, ova salata od mrkve izdvaja se kao brz i osvježavajući izbor za svakodnevni jelovnik.
Spoj svježeg povrća, blagih kiselina i aromatičnih dodataka rezultira laganim, ali punim ukusom, idealnim kao prilog ili lagani obrok.
Recept je jednostavan, lako prilagodljiv i pogodan za sve koji žele zdravo jelo bez dugotrajne pripreme.
Sastojci:
5 srednjih mrkvi
2 češnja bijelog luka
2 kašičice maslinovog ulja
kašičica soja sosa
prstohvat soli i bibera
kašičica jabukovog sirćeta
kašičica susama
sok od limuna.
Priprema:
Mrkve operite, ogulite i narežite gulilicom na tanke trake. Najsitnije isjeckajte bijeli luk te sve zajedno začinite limunovim sokom, maslinovim uljem, soja sosom i jabukovim sirćetom.
Dobro promiješajte i nakon toga pospite susamom, a salatu je najbolje poslužiti odmah dok je još svježa.
Prijatno!