Viralna salata od mrkve

U moru jednostavnih, ali nutritivno vrijednih recepata, ova salata od mrkve izdvaja se kao brz i osvježavajući izbor za svakodnevni jelovnik.

Spoj svježeg povrća, blagih kiselina i aromatičnih dodataka rezultira laganim, ali punim ukusom, idealnim kao prilog ili lagani obrok.

Recept je jednostavan, lako prilagodljiv i pogodan za sve koji žele zdravo jelo bez dugotrajne pripreme.

Sastojci:

5 srednjih mrkvi

2 češnja bijelog luka

2 kašičice maslinovog ulja

kašičica soja sosa

prstohvat soli i bibera

kašičica jabukovog sirćeta

kašičica susama

sok od limuna.

Priprema:

Mrkve operite, ogulite i narežite gulilicom na tanke trake. Najsitnije isjeckajte bijeli luk te sve zajedno začinite limunovim sokom, maslinovim uljem, soja sosom i jabukovim sirćetom.

Dobro promiješajte i nakon toga pospite susamom, a salatu je najbolje poslužiti odmah dok je još svježa.

Prijatno!