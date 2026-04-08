Francuska salata s niskim udjelom masti

Francuska salata već decenijama krasi blagdanske stolove, a ova verzija s niskim udjelom masti donosi poznate okuse u zdravijem i modernijem izdanju, bez odricanja od punog okusa i teksture.

Sastojci:

2 čajne kašičice praška za povrtni temeljac

3 šalice smrznutog miješanog povrća (mrkva, grašak, kukuruz)

1 veliki pečeni krompir, narezan na kockice

1/2 šalice crvenog luka, narezanog na kockice

1 tvrdo kuhano jaje, narezano na kockice ili ploške

2 kašike malih kapara

1/4 kiselog krastavca, narezanog na kockice

1/4 šalice majoneze (može se zamijeniti veganskim preljevom ili nemasnim grčkim jogurtom)

1 kašika Dijon senfa

1/2 – 1 kašika jabukovog octa

Svježe mljeveni crni papar

Priprema:

Povrće skuhajte na pari ili u mikrovalnoj pećnici. Ostavite da se ohladi. Nemojte ga prekuhati.

Krompir, luk, kiseli krastavac i jaje narežite na približno iste kockice kao grašak, mrkvu i kukuruz, pa sve stavite u zdjelu za miješanje.

U zasebnoj zdjeli pomiješajte prašak povrtnog temeljca, majonezu, senf i ocat.

Polako dodajte preljev u povrće, lagano miješajući da se ravnomjerno obloži.

Začinite svježe mljevenim crnim paprom.

Poslužite odmah ili ohladite prije serviranja.